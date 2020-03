Treniranje, putovanje i spavanje: Evo koje stvari možete slobodno raditi s menstualnom čašicom

Bloodandmilk.com piše koje su najčešće zablude o menstrualnim čašicama, pitanja i mitovi. Donosi informacije kako se najbolje ponašati u vezi njih i što trebate raditi kako biste očuvali zdravlje.



1. "Moja vagina je prevelika za menstrualnu čašicu"

Ovo je mit broj jedan. Stvar nije u širini vaše vagine već u dužini cerviksa. Vaginalni kanal je uglavnom dubok od 7 do 12 centimetara, ovisno koliko je visoko ili nisko cerviks. Duljinu možete izmjeriti svojim prstima, a najvolje bi bilo prije ili nakon menstruacije kada je cerviks niže. Ako vaš najdulji prst gotovo cijeli stane, znači da vam je cerviks visoko i da će vam veća čašica odgovarati. Također, trebat ćete možda veću čašicu ako ste rodili ili ako su vam vaginalni mišići slabiji.



2. "Što ako se čašica 'izgubi' u meni?"

Nemoguće je da čašica prođe kroz cerviks sve do maternice i da se 'izgubi' u vama. Možete ju nositi i do 12 sati, a izvaditi ju možete tako da se postavite u položaj čučnja. Ako ne ide, pustiti neka se još malo napuni, tako će pasti niže od težine i lakše ćete ju dohvatiti.



3. "Moja vagina će se raširiti"

Naravno kada nešto umetnete u vaginu, kao naprimjer menstrualnu čašicu, da se ona raširi, ali uvijek se kasnije vrati u prvobitno stanje, tako da nema straha da će zauvijek ostati rašiirena.

Kako koristiti menstrualnu čašicu pogledajte u videu:

4. "Prejako krvarim da bih nosila čašicu"

Velike čašice su za jače krvarenje, a iako ju možete nositi i do 12 sati bilo bi najbolje da to radite češće. Izvadite ju, ispraznite i operite. Možete također i spavati s njom, ali sve ovisi o tome koliko krvarite tijekom noći.



5. "Ne mogu s njom vježbati"

Ako nosite odgovarajuću veličinu ne bi trebalo biti problema za vrijeme treninga. Vježbanje smanjuje simptome mjesečnice, ali svejedno slušajte što vam vaše tijelo govori - ako se ne osjećate dobro radije preskočite trening.



6. "Nemoguće je mokriti s njom"

Ovo je neistina. Možete najnormalnije mokriti dok je čašica u vama.



Bez puno brige, možete i putovati, trenirati i spavati s čašicom ako dobro vodite brigu o higijeni. Ona može u vama biti duže nego tamponi i ulošci što je velika prednost, ali ipak pazite da ju redovito vadite i perete.