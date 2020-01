Zašto je mjesečnica ponekad jako rijetka i svijetla?

Postoji nekoliko razloga zašto je vaša mjesečnica rijetka i svijetle boje, a refinery29.com otkriva koji su i ima li razloga za veliku brigu.



Prvi ili zadnji dan mjesečnice

Ponekad je prvog dana krvarenje jako slabo zato jer se mišići i maternica nisu dovoljno otvorili, pa često trpimo i jake grčeve dok krvarenje ne krene. Zadnji dan, pak, bude rijetka iz logičnog razloga - više nema što izbaciti.



Kontracepcijske pilule

Žene koje piju pilule najčešće imaju slabije menstruacije, a ako ste ih tek počele uzimati moguće je da primijetite promjene koje se događaju jer je sluznica maternice tanja kod kontracepcije pilulama.

Razina estrogena je niska

Niski estrogen vodi do toga da mjesečnica mijenja boju iz crvene u blago rozu i postaje dosta rijetka, ali i do drugih simptoma kao što su mučnine, glavobolja, nedostatak prirodne vlažnosti rodnice i promjene raspoloženja.



Pretjerano vježbanje, poremećaji u prehrani, autoimune bolesti, Turnerov sindrom i kronična bolest bubrega dovode do niskog estrogena.



Ulazite u menopauzu

Vrlo česti razlog rijetke mjesečnice je ulazak u menopauzu - počinje u četredestima, iako se može javiti i ranije. Razina estrogena naglo raste i pada što dovodi do velikih promjena u vašem ciklusu.

Ozbiljne bolesti

Također jedan od razloga jako rijetke mjesečnice može biti rak jajnika ili jajovoda, a simptomi su još i čest osjećaj nadutosti, bol u abdomenu ili zdjelici.



Iako su neki razlozi bezopasni i nema mjesta za paniku, bilo bi dobro da posjetite ginekologa.

