Kasni vam menstruacija? Ne paničarite, ovo mogu biti razlozi

Foto: Thinkstock 2. Stres - Čini se da je to jedan od glavnih uzročnika zdravstvenih problema zbog kojeg dolazi do gubitka kose, neprospavanih noći, problematične kože, oscilacija u težini, ali i do izostanka menstruacije. To je zato što dio našeg mozga koji proizvodi hormone koji su presudni za reprodukciju loše reagira na stres, mijenjajući proizvodnju hormona.