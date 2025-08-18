Trener pasa otkrio koju pasminu nikada ne bi preporučio obiteljima: 'Imaju previše energije'

Psi mogu biti izvanredni članovi obitelji, pružajući ljubav, odanost i zabavu. Međutim, nije svaki pas prikladan za obiteljski život. Neki imaju previše energije, agresivno ponašanje ili posebne potrebe zbog kojih im je teško uklopiti se u svakodnevicu obitelji, osobito ako su u blizini mala djeca ili stariji članovi. Prilikom odabira psa važno je razmotriti temperament, veličinu, razinu aktivnosti i način socijalizacije da bi se osiguralo sigurno i sretno suživot za sve članove obitelji. Poznati trener pasa otkrio je jednu popularnu pasminu koju ne bi preporučio za užurbane obiteljske domove, a to je izazvalo popriličnu pomutnju na internetu.

Biheviorist za pse Will Atherton, koji ima više od 900 tisuća pratitelja na TikToku, redovito dijeli savjete za vlasnike pasa o tome kako odabrati pravu pasminu za svoj način života. U jednom od svojih najgledanijih videa odgovorio je pratitelju koji ga je pitao zašto toliko mrzi španijele, piše Daily Express. "Obećavam da to uopće nije slučaj", rekao je Atherton te dodao da se zapravo divi španijelima, samo ne u kontekstu tipičnog kućanstva, i da uživa u radu s njima. "Jedna od stvari koja mi pruža najviše užitka je kada izvedem svog psa van. Tada vidim španijela kako oduševljeno lovi divljač, provlači se kroz gusti vrijesak, njuši tlo, sistematično pretražuje prostor i prekrasno lovi", objasnio je stručnjak.

Međutim, rekao je da su razine energije španijela često previsoke za tipično kućanstvo. "Problem je u tome što kada unesete takvu energiju u užurbani obiteljski dom, rijetko se dobro uklopi. Španijel se ne bi dobro uklopio u moj dom, moju obitelj i moj stil života, to je jednostavno previše energije. Oni zrače i zuje energijom", upozorio je Atherton.

Njegov video izazvao je pomiješane reakcije. "Imam dva španijela i iskreno se potpuno slažem s vama", napisao je jedan korisnik. "100 posto se slažem! Naš španijel uskoro će napuniti dvije godine, treba puno angažmana i mentalne stimulacije. Srećom, trči sa mnom i to sagorijeva puno te energije!", dodao je drugi.

No, bilo je i onih s drugačijim iskustvima. "Mislim da imam najljenijeg koker španijela. Savršeno se uklopio u naš dom", "Naš koker španijel je tako opušten kod kuće, mislim da smo stvarno imali sreće!", samo su neki od komentara. Unatoč tome, stručnjaci iz Dogs R Dogs objasnili su da španijeli mogu biti sjajni kućni ljubimci, ali samo ako su pravilno dresirani od samog početka.

Naglasili su da su španijeli uzgojeni za lov i donošenje plijena te da ti instinkti ne nestaju ni u kućnom okruženju. Bez dresure, njihova visoka energija može dovesti do problema poput lošeg pamćenja, posesivnosti i frustracije. Također su objasnili da mnogi mnogi vlasnici podcjenjuju koliko španijeli trebaju vodstva da bi naučili kada se trebaju smiriti. "Glavna stvar koju trebate naučiti španijela je kako uživati u tome da ne radi ništa", zaključili su stručnjaci.