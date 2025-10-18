Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 27
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#GOSPODARSTVENIK GODINE
#Barkod
#DONALD TRUMP
#COVID
#DINAMO
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#HALID BEŠLIĆ
#MALOLJETNIČKO NASILJE
#AFRIČKA SVINJSKA KUGA
#SANKCIJE SRBIJI
Poslušaj
Prijavi grešku
pazite što jedete!

Talijanska studija otkrila da je većina sireva prepuna mikroplastike: Ove vrste su najgore

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
18.10.2025.
u 08:00

Mikroplastika je, nažalost, sveprisutna – ali uz nekoliko promjena u svakodnevnim navikama, možemo barem djelomično smanjiti izloženost ovom tihom zagađivaču.

Nova studija provedena u Italiji otkrila je zabrinjavajuće podatke: gotovo svi mliječni proizvodi sadrže mikroplastiku, a količina u siru daleko nadmašuje onu u običnom mlijeku. Istraživači sa Sveučilišta u Padovi analizirali su 28 uzoraka mliječnih proizvoda – uključujući mlijeko i razne vrste sireva – te mikroplastiku pronašli u svima osim u dva uzorka. Najčešće otkrivene vrste bile su PET, polietilen i polipropilen, materijali koji se često koriste u ambalaži za hranu. No, stručnjaci upozoravaju da pakiranje nije jedini krivac.

Prema autorima studije, plastika može dospjeti u mliječne proizvode mnogo ranije – već na farmi. Mogući izvori uključuju hranu za životinje, opremu za mužnju, sintetičku odjeću i zaštitnu opremu radnika, strojeve za preradu, transport i skladištenje. Drugim riječima, kontaminacija može započeti u bilo kojoj fazi proizvodnog lanca.

Vrsta mliječnog proizvoda koji konzumirate može znatno utjecati na količinu mikroplastike koju unosite. U mlijeku je pronađeno prosječno 350 čestica po kilogramu, dok je u sirima količina prelazila 1000 čestica po kilogramu. Štoviše, zreli sirevi sadržavali su znatno više mikroplastike od svježih:

  • svježi sir – oko 1280 čestica/kg,
  • zreli sir – oko 1857 čestica/kg.

Svježi sirevi, poput mozzarelle, ricotte, burrate, fete, mascarponea, krem sira ili svježeg sira, manje su kontaminirani jer ne prolaze proces dugog odležavanja i prešanja, za razliku od zrelih vrsta poput cheddara, goude, parmezana ili gorgonzole.

Znanstvenici još istražuju kako mikroplastika utječe na ljudsko tijelo, no dosadašnja istraživanja ukazuju na moguće ozbiljne zdravstvene posljedice. Mikroplastika u tijelu može poremetiti razinu šećera u krvi, oštetiti jetru i crijevnu mikrobiotu, izazvati kronične upale te poremetiti hormone i mentalno zdravlje. Izloženost mikroplastici povezuje se i s povećanim rizikom od raka, neplodnosti, te srčanih i plućnih bolesti.

Kako smanjiti unos mikroplastike

Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka:

  • pijte vodu iz staklenih boca umjesto plastičnih,
  • prokuhavajte i filtrirajte vodu iz slavine,
  • zamijenite plastične daske za rezanje drvenima,
  • izbjegavajte zagrijavanje hrane u plastičnim posudama.

Mikroplastika je, nažalost, sveprisutna – ali uz nekoliko promjena u svakodnevnim navikama, možemo barem djelomično smanjiti izloženost ovom tihom zagađivaču.

Toksična hrana: Ovih 5 namirnica iz vašeg frižidera nikada ne biste smjeli jesti nakon isteka roka trajanja
1/11
Ključne riječi
prehrana hrana Istraživanje mikroplastika sirevi sir

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još