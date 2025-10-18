Talijanska studija otkrila da je većina sireva prepuna mikroplastike: Ove vrste su najgore

Nova studija provedena u Italiji otkrila je zabrinjavajuće podatke: gotovo svi mliječni proizvodi sadrže mikroplastiku, a količina u siru daleko nadmašuje onu u običnom mlijeku. Istraživači sa Sveučilišta u Padovi analizirali su 28 uzoraka mliječnih proizvoda – uključujući mlijeko i razne vrste sireva – te mikroplastiku pronašli u svima osim u dva uzorka. Najčešće otkrivene vrste bile su PET, polietilen i polipropilen, materijali koji se često koriste u ambalaži za hranu. No, stručnjaci upozoravaju da pakiranje nije jedini krivac.
Prema autorima studije, plastika može dospjeti u mliječne proizvode mnogo ranije – već na farmi. Mogući izvori uključuju hranu za životinje, opremu za mužnju, sintetičku odjeću i zaštitnu opremu radnika, strojeve za preradu, transport i skladištenje. Drugim riječima, kontaminacija može započeti u bilo kojoj fazi proizvodnog lanca.
Vrsta mliječnog proizvoda koji konzumirate može znatno utjecati na količinu mikroplastike koju unosite. U mlijeku je pronađeno prosječno 350 čestica po kilogramu, dok je u sirima količina prelazila 1000 čestica po kilogramu. Štoviše, zreli sirevi sadržavali su znatno više mikroplastike od svježih:
- svježi sir – oko 1280 čestica/kg,
- zreli sir – oko 1857 čestica/kg.
Svježi sirevi, poput mozzarelle, ricotte, burrate, fete, mascarponea, krem sira ili svježeg sira, manje su kontaminirani jer ne prolaze proces dugog odležavanja i prešanja, za razliku od zrelih vrsta poput cheddara, goude, parmezana ili gorgonzole.
Znanstvenici još istražuju kako mikroplastika utječe na ljudsko tijelo, no dosadašnja istraživanja ukazuju na moguće ozbiljne zdravstvene posljedice. Mikroplastika u tijelu može poremetiti razinu šećera u krvi, oštetiti jetru i crijevnu mikrobiotu, izazvati kronične upale te poremetiti hormone i mentalno zdravlje. Izloženost mikroplastici povezuje se i s povećanim rizikom od raka, neplodnosti, te srčanih i plućnih bolesti.
Kako smanjiti unos mikroplastike
Stručnjaci savjetuju nekoliko jednostavnih koraka:
- pijte vodu iz staklenih boca umjesto plastičnih,
- prokuhavajte i filtrirajte vodu iz slavine,
- zamijenite plastične daske za rezanje drvenima,
- izbjegavajte zagrijavanje hrane u plastičnim posudama.
Mikroplastika je, nažalost, sveprisutna – ali uz nekoliko promjena u svakodnevnim navikama, možemo barem djelomično smanjiti izloženost ovom tihom zagađivaču.Toksična hrana: Ovih 5 namirnica iz vašeg frižidera nikada ne biste smjeli jesti nakon isteka roka trajanja