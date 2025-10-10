Naši Portali
Znanstvenici upozoravaju

Nova studija otkriva šokantnu istinu o flaširanoj vodi – evo što zapravo pijete!

VL
Autor
Ana Hajduk
10.10.2025.
u 11:30

Ove sitne čestice, često manje od zrna riže, mogu ući u krvotok i nakupiti se u vitalnim organima – srcu, plućima, jetri, bubrezima, testisima pa čak i posteljici.

Mikroplastiku je danas gotovo nemoguće izbjeći – skriva se u svemu, od hrane koju jedemo i vode koju pijemo do odjeće koju nosimo i kozmetike koju nanosimo. A sada nova studija otkriva da bi jedna svakodnevna navika mogla “preplaviti” vaše tijelo desecima tisuća mikroskopskih plastičnih čestica svake godine – a vaše zdravlje bi zbog toga moglo trpjeti, piše New York Post

Znanstvenici sa Sveučilišta Concordia u Kanadi analizirali su više od 140 znanstvenih radova i otkrili da prosječna osoba godišnje unese između 39.000 i 52.000 mikroplastičnih čestica. No ako redovito pijete vodu iz plastičnih boca za jednokratnu upotrebu, brojka može skočiti i do 90.000 dodatnih čestica godišnje – u usporedbi s onima koji piju vodu iz slavine. Razlog? Čestice se odvajaju s unutarnje površine boce, osobito kada se boca stisne, zagrije ili ponovno koristi.

“Pijenje vode iz plastičnih boca u redu je u hitnim slučajevima, ali ne bi smjelo biti dio svakodnevne rutine”, upozorila je Sarah Sajedi, stručnjakinja za upravljanje okolišem i glavna autorica studije, “Problem nije akutna toksičnost – već kronična, dugoročna izloženost”. 

Što mikroplastika radi u tijelu

Iako se još istražuje koliko točno šteti, jedno je jasno: mikroplastika ne prolazi jednostavno kroz tijelo. Ove sitne čestice, često manje od zrna riže, mogu ući u krvotok i nakupiti se u vitalnim organima – srcu, plućima, jetri, bubrezima, testisima pa čak i posteljici. Znanstvenici su otkrili da su čestice dovoljno male da prođu kroz krvno-moždanu barijeru, što ranije nije bilo moguće ni zamisliti.

Unutar tijela mikroplastika može:

  • izazvati kroničnu upalu
  • oštetiti stanice i poremetiti hormone
  • narušiti ravnotežu crijevne mikroflore

Rane studije na životinjama i ljudskim stanicama povezale su izloženost mikroplastici s rakom, neplodnošću, srčanim bolestima i plućnim problemima. Sajedi i njezin tim pozivaju na standardizirano testiranje razine mikroplastike u proizvodima poput boca za vodu te na strože regulacije za industriju.

U siječnju je Međunarodno udruženje za flaširanu vodu odgovorilo na zabrinutost javnosti, ističući kako je “flaširana voda samo jedan od tisuća proizvoda u plastičnoj ambalaži”. “Industrija flaširane vode posvećena je pružanju potrošačima najsigurnijih i najkvalitetnijih proizvoda za hidrataciju”, stoji u njihovoj izjavi, “Podržavamo daljnja istraživanja o ovom važnom pitanju”.

