Tjestenina vam nije neprijatelj: Ovo je 5 mitova o omiljenom jelu koji jednostavno ne drže vodu

Tjestenina je jedna od najomiljenijih namirnica na svijetu, ali i jedna od onih oko kojih se često stvaraju zablude. Mnogi je izbjegavaju čim odluče pripaziti na liniju, uvjereni da deblja, usporava mršavljenje ili da je navečer nikako ne bi trebalo jesti. Ipak, problem najčešće nije u samoj tjestenini, nego u količini, načinu pripreme i umacima koji joj se dodaju, piše Grazia Magazine.

Jedan od najraširenijih mitova jest da tjestenina sama po sebi uzrokuje debljanje. U stvarnosti, ugljikohidrati iz tjestenine tijelu služe kao izvor energije za brojne funkcije, od rada srca i cirkulacije do disanja, koncentracije i fizičke aktivnosti. Ako se jede u razumnoj količini i kao dio uravnoteženog obroka, tjestenina ne mora biti neprijatelj zdrave prehrane. Često se može čuti i savjet da tjesteninu ne treba jesti nakon 18 sati. No tijelo ne prestaje raditi navečer, nego i tijekom noći troši energiju za oporavak i regeneraciju. Umjerena porcija tjestenine za večeru nekim osobama može čak odgovarati, osobito ako je kombinirana s laganim umakom, povrćem i izvorom proteina.

Još jedna zabluda glasi da je tjestenina preteška za probavu i zato loš izbor tijekom mršavljenja. Sama tjestenina nije nužno teška, ali to može postati uz bogate, masne i kalorične umake s puno vrhnja, sira, suhomesnatih proizvoda ili prženih dodataka. Važan je i način kuhanja, jer tjestenina kuhana al dente može biti bolji izbor od prekuhane tjestenine koja postaje ljepljiva i manje ugodne teksture.

Mnogi vjeruju da će se najbrže stanjiti ako potpuno izbace ugljikohidrate. Takve restriktivne dijete često daju brz početni rezultat, ali on se uglavnom odnosi na gubitak vode, a ne nužno masnog tkiva. Osim toga, prestroge dijete teško je dugoročno održati, pa se izgubljeni kilogrami često vrate.

Mit je i da je bezglutenska tjestenina bolji izbor za mršavljenje. Bezglutenski proizvodi namijenjeni su prije svega osobama s celijakijom ili onima kojima gluten stvara zdravstvene tegobe, a ne nužno svima koji žele izgubiti kilograme. Takvi proizvodi ponekad mogu sadržavati dodatke, masnoće ili škrobove koji poboljšavaju teksturu, pa nije dobro automatski ih smatrati 'lakšom' ili zdravijom opcijom.

Tjestenina, dakle, ne mora biti zabranjena namirnica ni onda kada pokušavamo jesti zdravije. Ključ je u umjerenosti, pravilnoj kombinaciji namirnica i odabiru jednostavnijih umaka. Porcija tjestenine s povrćem, maslinovim uljem, rajčicom, ribom, piletinom ili mahunarkama može biti sasvim dobar i uravnotežen obrok. Kao i kod većine namirnica, nije presudno samo što jedemo, nego koliko često, u kojoj količini i s čime kombiniramo. Tjestenina može biti dio zdravog jelovnika ako se ne pretvara u preveliku porciju prekrivenu teškim umacima. Umjesto da je se bojimo, bolje ju je naučiti pripremati pametnije.