Liječnik upozorava: Razne dijete neće vam pomoći u gubitku kila, a evo i zašto

Rezultati strogih dijeta najčešće su kratkotrajni, a izgubljeni kilogrami vrlo brzo se vraćaju. Ponekad možete završiti i s više kilograma nego što ste ih imali prije dijete. Ova pojava naziva se yo-yo efekt i česta je posljedica dijeta kojima drastično smanjujete unos kalorija, prenosi sydney.edu.au.

Liječnik i znanstvenik koji se bavi istraživanjem pretilosti, Nick Fuller, naglašava da problem s dijetama nije u tome što ih ne slijedite pravilno, nego u načinu na koji vaše tijelo reagira na takvu prehranu. Fuller tvrdi da ljudski organizam, kad gubite kilograme, ima određenu težinu kojoj se pokušava vratiti. Ovaj mehanizam evolucijski je služio ljudima da se zaštite od nestašice hrane koja nije uvijek bila dostupna. Iako je prije koristio ljudima da prežive teške periode bez hrane, sada “radi protiv” vas.

Kada počnete drastično gubiti kilograme, vaš metabolizam se usporava, odnosno smanjuje se razina potrošnje energije u mirovanju. Usporavanjem metabolizma trošite manje kalorija, što otežava postizanje željene težine i dugoročnih rezultata. Većina dijeta temelji se na izbacivanju cijelih skupina namirnica, najčešće ugljikohidrata, što je u potpunosti pogrešan pristup, tvrdi stručnjak. Iako ćete tako brzo izgubiti kilograme jer ugljikohidrati u tijelu vežu vodu, riječ je uglavnom o gubitku vode, a ne masnog tkiva. Uz to, dugoročno izbacivanje ugljikohidrata iz prehrane može imati negativne posljedice za zdravlje, poput povećanog rizika od bolesti.

Hormoni gladi također imaju vrlo važnu ulogu u održavanju tjelesne mase, a nakon mršavljenja dolazi do njihovih promjena pa se apetit može povećati. Do toga dolazi jer tijelo šalje signale da mu je potrebno više hrane kako bi nadoknadilo izgubljenu energiju. Baš zbog toga mnogi, unatoč velikom trudu, ne uspijevaju dugoročno održati rezultate dijete. Najveći problem je to što je stroga prehrana jednostavno neodrživa. Zahtjevni režimi prehrane, rigorozni jelovnici i stalno brojanje kalorija teško se uklapaju u užurbani tempo života. Zbog takvog pristupa često dolazi do frustracije i nakon nekog vremena vraćanja starim navikama.

Iako mnogi traže brzo rješenje za mršavljenje, stručnjaci preporučuju postepeni pristup. Intervalno mršavljenje model je koji zagovara i Fuller, a uključuje postupno smanjenje tjelesne mase. Primjerice, gubitak oko dva kilograma mjesečno, nakon čega slijedi faza stabilizacije prije nastavka mršavljenja. Takav pristup omogućuje tijelu da se prilagodi promjenama, smanjuje rizik od naglog vraćanja kilograma i pomaže u stvaranju dugoročnih, zdravih navika. Osim gubitka težine, fokus je i na odnosu prema hrani, uključujući smanjenje potrebe za prerađenim i brzim obrocima te bolje razumijevanje vlastitih prehrambenih navika. Umjesto restriktivnih dijeta i želje za brzim rezultatima, bolje je fokusirati se na održiv način života i prehrane koji donosi stabilnost i zdravlje.