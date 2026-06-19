Lokalni specijaliteti, na moderniji način, i dalje će činiti temelj naše ponude

Samobor, grad bogate gastronomske tradicije i prepoznatljivih okusa, bio je domaćin 33. izdanja eno-gastro projekta "Vino uz žlicu" u restoranu Pri staroj vuri. Spojem vrhunskih vina, lokalnih specijaliteta i tradicije koja oblikuje identitet kraja, Samobor je ponovno potvrdio status omiljene gastronomske destinacije koja privlači goste iz Zagreba i susjedne Slovenije. Restoran koji njeguje tradiciju smješten je u vili Šojki iz 19. stoljeća, a odnedavno ga vodi Domagoj Vujnović, koji klasičnim jelima daje suvremeniji pečat.

10.06.2026., Samobor - Manifestacija „Vino uz zlicu“ u restoranu Pri staroj vuri, na kojoj je novi vlasnik legendarnog samoborskog restorana, Domagoj Vujnovic, predstavio tradicionalna jela s modernim stihom uz pomno odabrana vina. Interijer i eksterijer restorana. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

"Želimo restoranu vratiti nekadašnji sjaj, ostajući pritom vjerni tradiciji, kulturi i povijesti. Kuhinju smo djelomično osuvremenili, ali bez namjere da je pretvaramo u fine dining koncept. Lokalni specijaliteti i dalje će biti temelj naše ponude, no pripremat ćemo ih i prezentirati na moderniji način", rekao je Domagoj Vujnović.

10.06.2026., Samobor - Manifestacija „Vino uz zlicu“ u restoranu Pri staroj vuri, na kojoj je novi vlasnik legendarnog samoborskog restorana, Domagoj Vujnovic, predstavio tradicionalna jela s modernim stihom uz pomno odabrana vina. Interijer i eksterijer restorana. Domagoj Vujnovic. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prije početka večere uzvanici su imali priliku kušati nadaleko poznati samoborski Bermet Philipecz, najprepoznatljivije piće ovoga kraja. Njegova bogata aroma, spoj vina, začina i bilja te karakterističan balans gorčine i slatkoće pokazali su se kao idealan uvod u eno-gastronomsku večer, potvrđujući zašto Bermet desetljećima zauzima važno mjesto u samoborskoj tradiciji i identitetu.

Predstavio ga je Antun Filipec, pripadnik sedme generacije obitelji koja više od 200 godina proizvodi to piće, jedan od zaštitnih znakova Samobora. Riječ je o aromatiziranom gorko-slatkom vinu od biranih sorti grožđa iz Samoborskog gorja, pelina, južnog voća i još nekih sastojaka koje obitelj i dalje čuva kao strogu tajnu. Bermet se tradicionalno pije kao aperitiv ili dižestiv.

U skladu s trendom spritzeva, Antun Filipec osmislio je i Bermet Spritz – osvježavajući koktel od Bermeta, pjenušca Joco i tonika. Poslužuje se dobro ohlađen s ledom, dok se u dižestiv varijanti preporučuje serviranje na 14 °C, bez leda i dodataka.

Obitelj Filipec, pod brendom Philipecz (nekadašnje pisanje prezimena), proizvodi i Samoborsku muštardu, vrstu senfa od tučene gorušice i posebnog pekmeza od grožđa. Njihov vinski podrum nudi i niz vina: cuvée Roko Prestige, rosé Tia, sivi pinot, graševinu, frankovku, cabernet sauvignon te pjenušac Joco. Uz domaći kruh poslužen je izbor ekstradjevičanskih maslinovih ulja Pavletić Cunj, koja su se istaknula svježinom, voćnim aromama i skladnom pikantnošću. Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo Krbavčić smješteno je na sjeveru Istre, u blizini Buzeta, gdje se susreću mediteranska blagost i oštrija planinska klima, stvarajući idealne uvjete za vrhunsko ulje. Nikolina Krbavčić Ratoša predstavila je tri etikete: Ena (leccino), Lana (istarska bjelica) i Selekcija (mješavina istarske bjelice, leccina i pendolina). Maslinik od 400 stabala u selu Cunj jedina je maslinarska oaza u tom dijelu Istre.

26 July 2022, Bavaria, Nuremberg: Non-alcoholic organic sparkling wine and organic wine are on display at the Biofach trade fair at the booth of the German company Riegel Weinimport GmbH. The world's leading trade fair for organic food and the trade fair for natural cosmetics, Vivaness, were postponed from February to July due to corona. Photo: Daniel Karmann/dpa Photo: Daniel Karmann/DPA Foto: DPA/PIXELL

Kušalo se i bučino ulje OPG-a Hukavec iz Šašinovca kod Sesveta, proizvedeno od pomno prerađenih sjemenki domaćih buča. Supružnici Renata i Dražen Hukavec već 11 godina bave se proizvodnjom, uz pomoć svojih kćeri, a godišnje proizvedu 2.500 do 3.000 litara ulja na 15 hektara nasada. U ponudi imaju i toplo i hladno prešano bučino ulje, slane i čokoladirane koštice te brašno od buče. Njihovo djevičansko bučino ulje proglašeno je šampionom na međunarodnoj izložbi u Varaždinu, a odlikuje se izraženom orašastom aromom, punom teksturom i prepoznatljivim mirisom koji se savršeno uklopio uz domaći kruh.

10.06.2026., Samobor - Manifestacija „Vino uz zlicu“ u restoranu Pri staroj vuri, na kojoj je novi vlasnik legendarnog samoborskog restorana, Domagoj Vujnovic, predstavio tradicionalna jela s modernim stihom uz pomno odabrana vina. Interijer i eksterijer restorana. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Prvi slijed obuhvatio je suhomesnate delicije proizvođača Igomat iz samoborskog kraja, uparene s pjenušcem Turn Premium Extra Brut vinarije Klet Krško. Na kušanju su bile samoborska salama, varijanta s bučinim sjemenkama, s orasima te klasična salama. Naresci bogatih aroma i blage slanosti izvrsno su se sljubili s pjenušcem izraženih kiselina i finih perlica, koji je večeri dao početnu svježinu i eleganciju.

10.06.2026., Samobor - Manifestacija „Vino uz zlicu“ u restoranu Pri staroj vuri, na kojoj je novi vlasnik legendarnog samoborskog restorana, Domagoj Vujnovic, predstavio tradicionalna jela s modernim stihom uz pomno odabrana vina. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Turn Premium Extra Brut proizveden je od sorte kraljevina klasičnom metodom. Prije izlaska na tržište odležavao je godinu dana u inox tankovima te još dvije godine u boci. Enolog Gašper Repše istaknuo je da Klet Krško okuplja oko 200 vinogradarskih obitelji koje obrađuju 200 hektara vinograda u Dolenjskoj, nedaleko od hrvatske granice. Njihova vina postupno ulaze na hrvatsko tržište, a prvo je predstavljen Cviček, koji je i međunarodno zaštićen. Sjedište se nalazi u Krškom, a podrum u povijesnoj kleti dvorca Šrajbarski Turn iz 18. stoljeća, po kojem je nazvana i premium linija Turn.

10.06.2026., Samobor - Manifestacija „Vino uz zlicu“ u restoranu Pri staroj vuri, na kojoj je novi vlasnik legendarnog samoborskog restorana, Domagoj Vujnovic, predstavio tradicionalna jela s modernim stihom uz pomno odabrana vina. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Slijedio je rižoto s tikvicama i cvijetom tikvice uz pinot blanc 2023. Dvorca Maruševec. Nježni okusi i kremozna tekstura rižota lijepo su se povezali sa svježim vinom koje donosi note tropskog voća i mineralnost. Pinot blanc dodatno je naglasio eleganciju jela, stvarajući uravnotežen pairing. Enologinja Marija Martinez istaknula je da vino ima intenzivniju, blago slamnatu boju dobivenu odležavanjem, ali zadržava svježinu – "pravo proljetno vino uz proljetni rižoto".

Dvorac Maruševec, udaljen 15 kilometara od Varaždina, okružen je perivojem i danas funkcionira kao Maruševec Estate. U vlasništvu je slovenske plemićke obitelji Pongratz-Lippitt te nudi turističke sadržaje, farmu turopoljskih svinja i vinariju s desetak etiketa. Zbog barokne arhitekture i očuvanog ambijenta često se koristi kao filmska kulisa, uključujući scene iz "Glembajevih" te igrano-dokumentarni film "Zrinski".

10.06.2026., Samobor - Manifestacija „Vino uz zlicu“ u restoranu Pri staroj vuri, na kojoj je novi vlasnik legendarnog samoborskog restorana, Domagoj Vujnovic, predstavio tradicionalna jela s modernim stihom uz pomno odabrana vina. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

U sklopu večeri predstavljena je i aplikacija Taplito, suvremeno digitalno rješenje namijenjeno ugostiteljstvu, o kojem su govorili Sandro Kalaica i Valentino Dujić. Riječ je o hrvatskoj B2B platformi koja gostima omogućuje pregled menija, naručivanje i plaćanje putem QR koda, bez potrebe za instalacijom aplikacije. Sustav je povezan s Remaris blagajnom, radi direktno u mobilnom pregledniku (Safari, Chrome), a namijenjen je restoranima, kafićima i barovima koji će njegovim korištenjem postići brzu i učinkovitu uslugu. Predstavljanje je pokazalo kako digitalni alati postaju sve važniji dio modernog ugostiteljstva.

Treći slijed činila je pastrva u kukuruznom brašnu uz Jakobović Vetovo cuvée 2024. Hrskava korica i sočno riblje meso lijepo su se spojili s vinom svježeg, voćnog karaktera i ugodne punoće. Cuvée je imao dovoljno snage da prati aromatičnost jela, ali i zadrži lakoću koja je naglasila kvalitetu pastrve. Vino je predstavila Maja Jakobović, zadužena za marketing, dok su braća Filip i Nino fokusirani na vinograd i podrum. Obiteljsku vinariju utemeljio je otac Branko Jakobović, a danas posluju pod etiketom B. Jakobović. Vetovo cuvée je kupaža graševine, chardonnaya, sivog pinota i rajnskog rizlinga, nazvana po položaju u Kutjevačkom vinogorju. Vino se odlikuje izraženom voćnošću, svježinom i zaobljenim, polusuho-suhim stilom.

10.06.2026., Samobor - Manifestacija „Vino uz zlicu“ u restoranu Pri staroj vuri, na kojoj je novi vlasnik legendarnog samoborskog restorana, Domagoj Vujnovic, predstavio tradicionalna jela s modernim stihom uz pomno odabrana vina. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Paprikaš od divljači s knedlama uz Petrač Karizmu 2022. bio je najdojmljiviji pairing večeri, prema ocjeni mnogih uzvanika. Intenzivno, dugo kuhano meso srne i divlje svinje tražilo je snažno vino, a Karizma se pokazala idealnim izborom. Zrele voćne note, čvrsta struktura i skladni tanini odlično su pratili bogatstvo jela. Karizma je perjanica vinarije Petrač s Hršak brega kod Krapinskih Toplica i jedan od najuspješnijih crnih vina Zagorja. Riječ je o kupaži 70% cabernet sauvignona i 30% merlota, dozreloj u hrastovim bačvama. Na mirisu dominiraju crni ribiz, borovnica i džem od šljiva, uz note vanilije, što vinu daje kompleksnost i eleganciju.

10.06.2026., Samobor - Manifestacija „Vino uz zlicu“ u restoranu Pri staroj vuri, na kojoj je novi vlasnik legendarnog samoborskog restorana, Domagoj Vujnovic, predstavio tradicionalna jela s modernim stihom uz pomno odabrana vina. Photo: Davor Puklavec/PIXSELL Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Nenad Trifunović, popularni bloger Vinopija, predstavio je posljednje vino večeri, Josić Rosé Dea Pannonium 2025, koje je posluženo uz nezaobilaznu samoborsku kremšnitu. Lagana krema i prhko lisnato tijesto odlično su se spojili s voćnim karakterom roséa, u kojem dominiraju note jagode, maline i crvenog bobičastog voća. Svježina vina zaokružila je večer bez težine, dajući prepoznatljiv samoborski slatki završetak gastronomske priče.

"Ovo je vino apsolutni hit i najbolje prodavano Josićevo vino u Hrvatskoj", napomenuo je Trifunović. Dodao je i kako je riječ o slatkastom roséu koji se posebno sviđa široj publici te da njegovu ravnotežu slatkoće i kiselina osigurava kupaža cabernet sauvignona, cabernet franca, syraha i merlota.