Treba li tenisice prati u perilici rublja? Evo što kaže stručnjak!

Najlakši i najbrži način pranja tenisica jest ubacivanje u perilicu rublja – zaboravimo na njih nekih sat vremena, a izađu kao nove. Stručnjak i vlasnik jedne tvrtke za čišćenje, Will Lankston otkrio je zašto to možda i nije najpametnija ideja, prenosi The Sun.



"Savjetujem da ne perete tako svoje tenisice te da ih nikako ne stavljate u sušilicu. Toplina može zgužvati tenisice i uništiti lijepilo koje ih drži. Sušilica također može smanjiti tenisice ovisno o materijalu od kojeg su napravljene."

Najbolji je način čišćenja lagano brisanje vlažnom krpom.

Lankston također savjetuje stavljanje teniske loptice u sušilicu ako želite mekane ručnike. "Ako želite da vam ručnici, kaputi ili jastuci budu mekani, stavite tenisku lopticu u sušilicu zajedno s njima. Osim što će sve biti mekano i glatko, zahvaljujući teniskoj loptici sve će se brže osušiti."



Will je uz savjete i 'srušio' jedan mit o ubijanju bakterija: "Previše praška za pranje rublja može stvoriti probleme kao što su mrlje na odjeći, smrad u perilici i duže sušenje odjeće. Također, pranje rublja na visokoj temperaturi ne ubija bakterije – stavite izbjeljivač na bazi klora."