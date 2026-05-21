Hisense RGB MiniLED: nova generacija prikaza

Hisense je predstavio novu liniju televizora i rješenja za kućnu zabavu za 2026. godinu, s posebnim fokusom na RGB MiniLED tehnologiju koja donosi veću preciznost prikaza, bogatije boje i unaprijeđeno iskustvo gledanja. Događanje je okupilo partnere i predstavnike medija te predstavilo novitete usmjerene na unapređenje svakodnevnog korisničkog iskustva.

Tijekom predstavljanja poseban naglasak stavljen je na razvoj tehnologija koje mijenjaju način na koji korisnici doživljavaju sadržaj – od sportskih prijenosa i gaminga do filmskog iskustva u vlastitom domu. U središtu pozornosti bila je RGB MiniLED tehnologija, jedna od ključnih inovacija nove Hisense generacije televizora.

„Kao i svake godine, Hisense razvija tehnologije koje odgovaraju potrebama korisnika. Ove godine posebno smo ponosni na RGB MiniLED tehnologiju koja donosi preciznije boje, bolji kontrast i dodatno unapređuje kvalitetu prikaza. Posebno se ističu UR8 i UR9 modeli s RGB tehnologijom, nativnim osvježavanjem ekrana od 180 Hz i naprednim procesorima koji optimiziraju svaku scenu u stvarnom vremenu. Ponosni smo i što nastavljamo dugogodišnje partnerstvo s FIFA-om, koje dodatno potvrđuje našu povezanost sa svijetom sporta“, izjavio je Patrik Primorac.

RGB MiniLED tehnologija donosi novi pristup prikazu slike, omogućujući preciznije upravljanje svjetlom i bojama za prirodnije tonove, izraženiji kontrast i veću razinu detalja. U kombinaciji s AI obradom slike u stvarnom vremenu, naprednim upravljanjem svjetlinom i visokim frekvencijama osvježavanja, nova generacija televizora omogućuje glatkiji i dinamičniji prikaz sadržaja.

U sklopu predstavljanja posebnu pažnju privukli su uređaji koji pokazuju smjer razvoja nove generacije kućne zabave – od televizora velikih formata do audio rješenja koja dodatno obogaćuju doživljaj sadržaja. Posebno se istaknula nova UR9 serija, premium RGB MiniLED model nove generacije s naprednom AI obradom slike i mogućnostima prilagođenima ljubiteljima sporta, filmova i gaminga. Uz njega, U7 PRO donosi visoke performanse i glatki prikaz tijekom dinamičnih scena, dok E7 PRO kombinira prednosti QLED tehnologije i gaming mogućnosti namijenjene širokom krugu korisnika.

Osim televizora, predstavljena su i rješenja koja dodatno proširuju mogućnosti kućne zabave. XR10 Laser projektor donosi iskustvo velikog kino platna u vlastiti dom, dok HT Saturn Soundbar upotpunjuje doživljaj snažnim i bogatim zvukom.

Hisense nastavlja graditi svoju prisutnost i kroz dugogodišnje partnerstvo s FIFA-om, koje predstavlja važan dio globalne strategije brenda i njegove povezanosti sa sportom. Kao jedan od službenih partnera FIFA World Cupa, brend nastavlja razvijati tehnologije koje korisnicima omogućuju kvalitetnije i intenzivnije praćenje sportskih sadržaja.

Nova Hisense linija za 2026. godinu razvijena je s ciljem povezivanja naprednih tehnologija, velikih formata zaslona i sve važnije uloge televizora kao središnjeg elementa modernog životnog prostora.