Jeste li znali da je deterdžent za pranje posuđa odličan i za čišćenje kade?

Deterdžent za pranje suđa odlično čisti tanjure i tave, a zbog svojeg djelovanja na tvrdokorne mrlje, može se koristiti i u kupaonici na raznim površinama, a najdjelotvorniji će biti kod čišćenja kade ili tuš-kabine.

Postupak je vrlo jednostavan. Deterdžent se polije po cijeloj površini kade, dok se na najprljavija mjesta stavi malo više sredstva. Potom se spužvicom trlja deterdžent po površini dok mrlje ne nestanu.

Sve se ispere vrućom vodom i to je to. Kada će dobiti sjaj, a mrlje će nestati, piše Tips and Tricks.

