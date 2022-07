Svi apartmani kod nas imaju privatne plaže, a u trgovinu se ide dvaput tjedno, kad dođe pokretna

Starom cestom koja od Karlobaga ide u smjeru Zadra, a koju upravo zbog zavoja obožavaju motoristi dok kamiondžije, unatoč ograničenjima od 40 do najviše 70 na sat, nastoje njome protutnjati što brže jer policije nigdje na vidiku, stižemo u Lukovo Šugarje.

U staroj školi sirana

Na ulazu u mjesto napušteni je kompleks vojarne, prodan nekom privatniku koji će tu praviti kojekakva čudesa i oživjeti cijeli kraj. Barem se tako kaže. Malo dalje spuštamo se ka moru i kući za odmor koju iznajmljuje obitelj Šikić, gdje nas dočekuje vlasnica Nikolina, a ubrzo stiže i njezin suprug Ivica. Njihova luksuzna vila ima "privatnu plažu", a tako manje-više imaju i sve kuće i apartmani koji se ovdje oglašavaju za najam, što u ponudi i naglašavaju. Vilu iznajmljuju od lani, za 800 eura po danu, a u nju se može smjestiti osam osoba. Tik uz more je bazen s uređenim sunčalištem na kojem su ležaljke, unutra je jacuzzi. Malo dalje tri su apartmana Šikićevih, svaki za po šest osoba. Dnevno je tu najam od 80 do 100 eura po apartmanu, ovisno o dobu godine i duljini boravka. Cijene koje Šikići imaju prevladavaju i kod ostalih iznajmljivača. Gosti su uglavnom stranci i vraćaju se tu godinama, domaći imaju svoje vikendice. Stranci kupuju i parcele i kuće. Samo se Lukovo Šugarje, po jednima, prostire do početka Zadarske županije, odnosno kraja Svete Marije Magdalene, drugi se pak drže podjela na još nekoliko sela na tom potezu (u jednom je i kamp) koje u nazivu redovito uz kakvo ovdašnje prezime imaju i riječ draga.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL 30.06.2022., Lukovo Sugarje - Turisticka patrola u Lukovom Sugarju. Photo: Sime Zelic/PIXSELL

– Spadamo pod općinu Karlobag, najveću u Ličko-senjskoj, s najmanje stanovnika. U Lukovu Šugarju gostima nudimo čisto more. I mir – dodaje Nikolina. Osim turizmom, Šikići se bave i poljoprivredom pa na iznad mora izdignutom Velebitu imaju 80 krava.

– Ujedinili smo planinu i more. I borimo se. Teško je ovdje – kažu supružnici. Samo Lukovo Šugarje nema vodovod pa za jednu cisternu domaći plaćaju 200, a vikendaši 600 kuna, zbog čega ovi potonji prigovaraju. Uostalom, kad malo dublje uđete u razgovor sa svima, shvatite da svatko svakome nađe neku zamjerku. Autor najbolje kuće na svijetu koja se nalazi na Visu, arhitekt Davor Mateković, u Lukovu Šugarju projektirao je tri betonske kuće na rtu, Lukovo Villas. Jednima su "legle", drugi negoduju da s ambijentom primorskoga sela nemaju baš nikakve veze.

Pavao Pavičić domaći je čovjek iz Lukova Šugarja, kuća mu je tik uz more, no turizmom se ne bavi. Nekoć jest, kad još ni struje nisu imali. Sigurno će i u budućnosti, ali sad mu ništa ne fali sa suprugom uživati u mirovini, otići u ribolov. Sjedamo s njim u barku da nam pokaže Lukovo Šugarje s mora, odakle se najbolje i vidi pa s te strane još više dolaze do izražaja iznimno čisto more, prirodne plaže i Velebit. Lukovo Villas u njegovu je susjedstvu, kaže da je bio unutra i da su jako lijepo uređene, da gosti ostaju desetak dana i da je nedavno jednu turu dovezao autobus iz Njemačke. Uz Nijemce, Česi, Mađari i Talijani najbrojniji su gosti Lukova Šugarja. Pokraj kuće Pavičićevih nalazi se stara škola u kojoj je do prije 60 godina bilo 60 učenika. Odavna je zatvorena jer djece nema, pola se škole koristi za siranu, dok je drugi dio ostavljen za feštu u povodu svetog Luke. I za karmine. U toj je školi lani jedan od bivših ministara potpisao ugovor nakon čega je bilo najavljeno kako će početak realizacije projekta vodovoda početi ove godine. Za sada nije pa malo tko vjeruje da će nagodinu imati u slavinama vodu iz svog vodovoda.

Foto: Sime Zelic/PIXSELL 30.06.2022., Lukovo Sugarje - Turisticka patrola u Lukovom Sugarju. Photo: Sime Zelic/PIXSELL

Kruh se dovozi svakodnevno

Lukovo Šugarje nema ni trgovine, već se ljeti dva puta tjedno u pokretnoj mogu opskrbiti voćem i povrćem dok se kruh dovozi svakodnevno, tijekom cijele godine. Dobavljači dolaze iz susjedne županije, iz Zadra. No, poželite li svježe ribe, ovdje ćete je naći. Možda ćete se morati provozati do Barić Drage i ondje naći ribara Šimu Barića koji svježi ulov prodaje s broda. Na primjer, kilogram mola iz mreže stoji 60 kuna. Šime i škampari na vrše, opskrbljivač je za restorane, a kad dođe s mora, uvijek ga ljudi čekaju, da kupe svježe. Pa kad se opskrbite ribom i osnovnim namirnicama, imate sve za uživanje u moru i tišinu, bez neke velike potrebe da sjednete u automobil prije no što se budete morali vratiti kući.

