Znanstvenici otkrili da postoje dva tipa seksualne strasti: Kakva je vaša?

16.05.2026.
u 20:00

Jedna vas ispunjava, a druga ne.

O seksu se danas sve više govori, ali uz to dolazi i do širenja zabluda o tome kakav bi seks trebao biti, koliko bi trebao trajati, koliko bi se često trebali seksati i kako. U tome svemu je vrlo lako izgubiti misao da je najvažnije imati zdrav odnos sa svojim seksualnim životom, bez obzira na savjete i iskustva drugih. Nova studija objavljena u časopisu Archives of Sexual Behavior analizirala je dvije vrste seksualne strasti: jedna koja vas ispunjava i druga koja ne, piše Times of India. 

Opsesivna seksualna strast: Radi se o vrsti strasti pri čemu je ljubav prema seksu u osobu 'ugrađena' odnosno ljudi osjećaju 'pritisak da odaberu nešto, prisvoje vrijednosti i ponašanja kako su naučili", kaže studija.  "Osoba koja se osjeća primorana da se odijeva na određeni način, onaj koje društvo promovira da je 'dobar', i da na seks gleda kao na funkciju koju je društvo definiralo -npr. 'mora biti strastven i trajati dugo.' 

Kao primjer su naveli muškarce koji agresivno 'traže' seks kako bi se uklopiti u svoje društvo ili žene koje traže isto kako bi se osjećale željeno i dobile potvrdu od okoline. Važna je kategorija i onih koji misle da moraju voditi ljubav kako bi održali vezu ili brak živom i partnera sretnim.Ispitali su više od 700 ljudi i otkrili da je opsesivna strast povezana s manje užitka, manje povezanosti s drugom osobom i više ljubomore.

Skladna seksualna strast: Kad osoba uživa ovu vrstu strasti, njihova ljubav prema 'akciji pod plahtama' nema veze s onim u što vjeruju da bi 'trebali' raditi i osjećati nego se radi o njihovim istinskim željama. "To je kada ljudi sami biraju što se tiče seksualnosti i drže se vrijednosti i ponašanja koje su njima bitna i u kojima uživaju", tvrdi studija. U ovom slučaju dvije su osobe povezanije, imaju jaču vezu i manje su zainteresirane za mijenjanje seksualnih partnera. 

Kad su ih stručnjaci pitali koje im asocijacije padnu na pamet kad se spomene seks, većina je odgovorila: 'intimnost, ' briga' i ' odnos.' S druge strane, oni iz prve kategorije prvo su povezali eksplicitne riječi poput: 'penis', 'grudi' i 'vibrator.' Znanstvenici su naglasili da status veze - jesmo li sami ili imamo partnera, ne utječe na našu vrstu seksualne strasti.

To što volite seks ne znači da imate zdravi odnos prema istom: Je li za vas seks nešto prihvaćate i integrirate u svoj život? Obje vrste ljudi imale su puno seksualnih odnosa, htjeli su voditi ljubav. Međutim, emocije prema seksualnosti su drugačije. Razlika je u tome što opsesivna strast može negativno utjecati na druge sfere života npr. može razoriti vezu, biti prepreka u 'vezanju' za drugu osobu.

Phillippe tvrdi da je lako uočiti razliku.  "Vidimo je u tome što neki žele seks i osobe koji odgovaraju njihovim osobnim preferencijama, dok drugi žele ono što odgovara društvenim standardima npr. da je osoba vitka, fit, visoka." Uz to, razlika je u tome hoće li netko raditi u seksu ono što je pročitao negdje da je dobro ili ono u čemu sam uživa.

