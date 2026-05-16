Idealan za tople dane: Oreo cheesecake s jagodama

Lagan, kremast i vizualno neodoljiv – ovaj Oreo cheesecake s jagodama savršen je izbor za toplije dane. Kombinacija čokoladnih keksa, svježih jagoda i svilenkaste kreme stvara desert koji će oduševiti i okusom i izgledom. Najbolje od svega? Priprema je jednostavna, bez pečenja, a rezultat izgleda impresivno. Recept je podijelila food blogerica @my.mili.cake. Uživajte!
Sastojci (za kalup promjera 21 cm):
Podloga:
- 200 g mljevenog Oreo keksa
- 50 g krupnije usitnjenih Oreo keksa
- 60 g maslaca
- 40 g svježe cijeđenog soka od naranče
Krema:
- 500 g mascarpone sira (ili krem sira po želji)
- 60 g šećera u prahu
- 2 vrećice bourbon vanilije
- sok 1/2 limuna
- 300 ml slatkog vrhnja (tekućeg)
- 150 g bijele čokolade
- 10 g mljevene želatine + 4 žlice vode
Dodatno:
- oko 400 g svježih jagoda
- 4 Oreo keksa (grubo izlomljena)
Priprema: Sve sastojke za podlogu pomiješajte i rukama oblikujte kompaktnu smjesu. Utisnite je u kalup obložen papirom za pečenje ili acetatnom folijom i dobro poravnajte. Na laganoj vatri zagrijte slatko vrhnje i bijelu čokoladu dok se čokolada potpuno ne otopi. Maknite s vatre. Želatinu prelijte vodom i ostavite nekoliko minuta da nabubri, zatim je lagano otopite i umiješajte u mlaku smjesu vrhnja i čokolade. U drugoj zdjeli pomiješajte mascarpone, šećer u prahu, vaniliju i limunov sok. Kratko izmiksajte, zatim dodajte smjesu vrhnja, čokolade i želatine. Miksajte kratko, samo dok se sve ne sjedini. Jagode operite, očistite i prerežite na polovice. Posložite ih uz rub kalupa, prerezanom stranom prema van. Ulijte kremu preko podloge, lagano poravnajte pa u nju utisnite komadiće Oreo keksa i nasjeckane jagode. Tortu stavite u hladnjak najmanje 4–5 sati, a idealno preko noći kako bi se dobro stisnula. Prije serviranja ukrasite dodatnim jagodama, Oreo keksima i listićima mente za svjež i atraktivan izgled.