bez paljenja pećnice

Idealan za tople dane: Oreo cheesecake s jagodama

@my.mili.cake
VL
Autor
Ana Hajduk
16.05.2026.
u 09:00

Osvježavajući desert koji izgleda kao iz slastičarnice!

Lagan, kremast i vizualno neodoljiv – ovaj Oreo cheesecake s jagodama savršen je izbor za toplije dane. Kombinacija čokoladnih keksa, svježih jagoda i svilenkaste kreme stvara desert koji će oduševiti i okusom i izgledom. Najbolje od svega? Priprema je jednostavna, bez pečenja, a rezultat izgleda impresivno. Recept je podijelila food blogerica @my.mili.cake. Uživajte! 

Sastojci (za kalup promjera 21 cm):

Podloga:

  • 200 g mljevenog Oreo keksa
  • 50 g krupnije usitnjenih Oreo keksa
  • 60 g maslaca
  • 40 g svježe cijeđenog soka od naranče

Krema:

  • 500 g mascarpone sira (ili krem sira po želji)
  • 60 g šećera u prahu
  • 2 vrećice bourbon vanilije
  • sok 1/2 limuna
  • 300 ml slatkog vrhnja (tekućeg)
  • 150 g bijele čokolade
  • 10 g mljevene želatine + 4 žlice vode

Dodatno:

  • oko 400 g svježih jagoda
  • 4 Oreo keksa (grubo izlomljena)

Priprema: Sve sastojke za podlogu pomiješajte i rukama oblikujte kompaktnu smjesu. Utisnite je u kalup obložen papirom za pečenje ili acetatnom folijom i dobro poravnajte. Na laganoj vatri zagrijte slatko vrhnje i bijelu čokoladu dok se čokolada potpuno ne otopi. Maknite s vatre. Želatinu prelijte vodom i ostavite nekoliko minuta da nabubri, zatim je lagano otopite i umiješajte u mlaku smjesu vrhnja i čokolade. U drugoj zdjeli pomiješajte mascarpone, šećer u prahu, vaniliju i limunov sok. Kratko izmiksajte, zatim dodajte smjesu vrhnja, čokolade i želatine. Miksajte kratko, samo dok se sve ne sjedini. Jagode operite, očistite i prerežite na polovice. Posložite ih uz rub kalupa, prerezanom stranom prema van. Ulijte kremu preko podloge, lagano poravnajte pa u nju utisnite komadiće Oreo keksa i nasjeckane jagode. Tortu stavite u hladnjak najmanje 4–5 sati, a idealno preko noći kako bi se dobro stisnula. Prije serviranja ukrasite dodatnim jagodama, Oreo keksima i listićima mente za svjež i atraktivan izgled.
VIRALNI SAVJETI POD LUPOM

'Jedan savjet vas može ubiti!': Kiropraktičar s 10 milijuna pratitelja otkrio '8 tajni' protiv raka, liječnici zgroženi

Objava američkog influencera Erica Berga o osam "znanstveno dokazanih" načina za prevenciju raka munjevito se proširila društvenim mrežama, izazvavši lavinu reakcija. Dok se neki njegovi savjeti temelje na općepoznatim zdravim navikama, stručnjaci upozoravaju da su mnoge tvrdnje opasno pojednostavljene, znanstveno neutemeljene i mogu nanijeti više štete nego koristi.

