Švedski hotel nudi besplatne sobe gostima koji mogu izdržati cijelu noć bez mobitela

Mobiteli su obično posljednja stvar u koju pogledamo prije spavanja. No možete li zaspati znajući da ga uopće niste provjerili? Pitanje je to koje ovih dana pokušava odgovoriti Hotel Bellora u Göteborgu (Švedska) nudeći uslugu 'The Check Out Suite'. Naime, hotel želi potaknuti provođenje kvalitetnog vremena s voljenim osobama, kao i stvarno doživljavanje svijeta oko sebe, umjesto buljenja u ekran, piše The Jakarta Post.

Soba u hotelu koristi pametnu lampu za mjerenje vremena koje provodite na društvenim mrežama, što će kasnije odrediti koliko ćete platiti za sobu. Što više koristite društvene mreže, to je viša i cijena samog noćenja.

Gosti mogu povezati svoje telefone sa svjetiljkom koristeći bežični pristup internetu, a odatle svjetiljka mjeri provedeno vrijeme na internetu. Preporučuje se do 30 minuta 'virtualnog života', a ako se društvene mreže koriste dulje od toga, žarulja počinje svijetliti crveno, što znači da će gosti morati platiti punu cijenu sobe. Ukoliko uopće ne koristite mobitel, neće vam biti naplaćeno ništa.

>> Pogledajte video: Od čega se sve sastoji mobitel