VIDEO Ma kakva Victoria Beckham! Ova je mama pokazala što znači ukrasti show na vjenčanju

Usred bure oko tvrdnji Brooklyna Beckhama da mu je mama Victoria 'ukrala' prvi ples sa suprugom Nicolom Peltz Beckham tako što je navodno na svadbi pred svima plesala vrlo neprimjereno, jedan je mladoženja odlučio pokazati da mame na vjenčanjima ponekad jednostavno otpuste kočnice. Kako piše People, Joseph Maine (36) objavio je na TikToku snimku sa svog vjenčanja s Jackom McWilliamsom, a video je u trenu eksplodirao: skupio je više od 30 milijuna pregleda. Na snimci se vidi Josephova mama Julie Maine (55) kako pod sjajnom disco-kuglom po zraku maše rukama dok je prijatelj mladoženja Travis Kipp (40) nosi i lagano 'poskakuje' u ritmu remiksa pjesme 'I Love It'. Gosti na plesnom podiju urlaju od oduševljenja, sve traje tek nekoliko sekundi, ali sasvim dovoljno da internet poludi.

'U Victorijinu obranu, ovo je bila moja mama na našem vjenčanju', napisao je Joseph preko videa, a u opisu dodao: 'Sama je zamolila našeg prijatelja da je podigne. Pustite mame da žive. I one ponekad moraju protresti kukovima.' U razgovoru za People, Joseph je otkrio da se scena dogodila trećeg dana njihova četverodnevnog slavlja u lipnju, u Valle de Guadalupeu u Meksiku. 'Bilo je toliko rasprava i zgražanja oko jedne rečenice o Victoriji Beckham, bez konteksta i dokaza. Znao sam da će ovo ljude stvarno izuti iz cipela', kazao je Joseph.

No, nije očekivao i tamniju stranu viralnosti. Jedan od najlajkanijih komentara ispod videa glasio je: 'Nikad mi nije bilo neugodnije.' Drugi su pitali: 'Kako vam je ovo bilo okej???' Joseph kaže da su mnogi shvatili šalu. 'Očito postoje velika očekivanja oko toga kako se mama smije ponašati', zaključio je sarkastično.

Julie je pak otkrila kako je primijetila i da su najoštriji komentari i najveće osude često dolazili od drugih žena i majki. Ipak, u stvarnosti je atmosfera bila potpuno drugačija. 'Naših 60 gostiju oduševio je taj trenutak… Sve je trajalo manje od 15 sekundi, muž i ja smo uživali', kazao je Joseph kojemu je posebno bilo drago vidjeti mamu tako sretnu jer je godinu ranije izgubila partnera, a potom i baku. 'Život je prekratak da bismo bili dosadni', poručuje. A ono što publika nije vidjela? Julie je na kraju vikala: 'Spusti me!' Nakon toga je dotrčala do sina kako bi pitala je li ga osramotila. 'Nije bilo potrebe za isprikom', kaže Joseph. 'Bio je to njezin trenutak za pamćenje.'