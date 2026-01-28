RECEPT DANA Jednom kad ih probate uvijek ćete ih raditi: Uštipci od jabuka

Postoje slastice koje nas u jednom zalogaju vrate u djetinjstvo – uštipci od jabuka upravo su takvi. Mekani iznutra, lagano hrskavi izvana i obavijeni mirisom cimeta, savršeni su uz popodnevnu kavu ili kao brzinski desert kada vam se jede nešto slatko, domaće i toplo. Dobra vijest? Priprema je jednostavna, a sastojke već vjerojatno imate kod kuće. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte!

Sastojci:

500 g glatkog brašna

1 jaje

1 veća jabuka

200 ml jogurta

3 žlice šećera

1 vanilin šećer

3 žlice ulja

prstohvat soli

1 prašak za pecivo

Za prženje i posipavanje:

ulje

šećer u prahu

mljeveni cimet

Priprema: U zdjeli pjenasto izmiksajte jaje sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte jogurt, ulje i prstohvat soli, pa kratko izmiješajte. Umiješajte sitno naribanu jabuku, a zatim postupno dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo. Zamijesite glatko, mekano tijesto i ostavite ga da odmori oko 30 minuta. Nakon odmora, tijesto razvaljajte u pravokutnik srednje debljine. Režite ga najprije na trake, a zatim na manje trokutiće. U dubljoj tavi zagrijte ulje pa uštipke pržite na srednjoj temperaturi, najprije s jedne, a zatim s druge strane, dok ne poprime lijepu zlatnu boju. Još tople uštipke obilno pospite šećerom u prahu pomiješanim s cimetom i poslužite odmah.