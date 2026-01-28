Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 56
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
EP RUKOMET 2026.
EP VATERPOLO 2026.
#GRENLAND
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
mljac!

RECEPT DANA Jednom kad ih probate uvijek ćete ih raditi: Uštipci od jabuka

@sandy_taste
VL
Autor
Ana Hajduk
28.01.2026.
u 09:30

Najbolji su dok su svježi i topli, ali ako ostane koji više – podgrijte ih kratko u pećnici i bit će kao novi.

Postoje slastice koje nas u jednom zalogaju vrate u djetinjstvo – uštipci od jabuka upravo su takvi. Mekani iznutra, lagano hrskavi izvana i obavijeni mirisom cimeta, savršeni su uz popodnevnu kavu ili kao brzinski desert kada vam se jede nešto slatko, domaće i toplo. Dobra vijest? Priprema je jednostavna, a sastojke već vjerojatno imate kod kuće. Recept je podijelila food blogerica @sandy_taste. Uživajte! 

Sastojci:

  • 500 g glatkog brašna
  • 1 jaje
  • 1 veća jabuka
  • 200 ml jogurta
  • 3 žlice šećera
  • 1 vanilin šećer
  • 3 žlice ulja
  • prstohvat soli
  • 1 prašak za pecivo

Za prženje i posipavanje:

  • ulje
  • šećer u prahu
  • mljeveni cimet

Priprema: U zdjeli pjenasto izmiksajte jaje sa šećerom i vanilin šećerom. Dodajte jogurt, ulje i prstohvat soli, pa kratko izmiješajte. Umiješajte sitno naribanu jabuku, a zatim postupno dodajte brašno pomiješano s praškom za pecivo. Zamijesite glatko, mekano tijesto i ostavite ga da odmori oko 30 minuta. Nakon odmora, tijesto razvaljajte u pravokutnik srednje debljine. Režite ga najprije na trake, a zatim na manje trokutiće. U dubljoj tavi zagrijte ulje pa uštipke pržite na srednjoj temperaturi, najprije s jedne, a zatim s druge strane, dok ne poprime lijepu zlatnu boju. Još tople uštipke obilno pospite šećerom u prahu pomiješanim s cimetom i poslužite odmah.
Ključne riječi
uštipci od jabuka uštipci recept dana recept

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

ALARMANTNO OTKRIĆE

Imate li 10 sekundi? Ovaj jednostavan test otkriva imate li 84% veći rizik od smrti u idućih deset godina

Nova studija objavljena u prestižnom znanstvenom časopisu otkrila je zabrinjavajuću vezu između ravnoteže i dugovječnosti. Nemogućnost stajanja na jednoj nozi samo deset sekundi povezana je s dramatično većim rizikom od smrti u sljedećem desetljeću, što je potaknulo stručnjake da predlože uključivanje ovog jednostavnog testa u redovite liječničke preglede.

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!