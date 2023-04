Suprug je gledao utakmicu dok mu je žena bila u trudovima: ‘Ljudi mi kažu da je to tužno’

Jedna novopočena mama branila je svog partnera kojeg je prethodno pokazala kako pozorno gleda nogomet na računalu dok se ona pripremala za porod. "Šalila sam se da ću dobiti trudove dok igra njegov najdraži nogometni tim cijelu trudnoću, i to se na kraju i dogodilo. Vrhunska namještaljka", napisala je Amber Louise Tilley u videu na TikToku. Naime, prije toga je snimila svog supruga kako sjedi na njezinom bolničkom krevetu, koristeći aparat za disanje kako bi ostao miran dok je njegov tim igrao "važnu utakmicu", piše NY Post.

Video od šest sekundi imao je 3,8 milijuna pregleda otkad je objavljen u četvrtak. Amber je u rujnu je rodila bebu Hudsona. “Podizanje 'nogomet nije samo nogomet' na novu razinu,” napisala je u videu. TikTokeri su bili podijeljeni oko svega, a neki su tvrdili da to ne djeluje kao zdrava i dobra veza u kojoj bi itko želio ili trebao biti.

“Nikada ne bih to učinio svojoj ženi koja mi upravo donosi dijete na svijet”, inzistirao je jedan korisnik. "To je tužno", napisao je drugi. "Niste li se naljutili?" pitao se treći. “Ne može se ljutiti kad sam ja ta koji mu je to namjestila. Snimala sam video za TikTok, super smo opušteni i kad je došlo vrijeme da zapravo vrištim i guram, bio je tik uz mene držeći me za kosu, ruku, imao je ventilator ispred mene, sve što sam trebala. Stvarno nije tako značajno ”, objasnila je Amber u komentarima.

"Zašto su ljudi toliko zgroženi... njoj je to sasvim u redu, dakle nema potrebe za tim", poručila je jedna korisnica. "Više im to smeta nego meni, a ja sam ta koja je rađala i to je moj suprug", odgovorila je Amber, našalivši se. Neki korisnici su stali uz nju i podijelili vlastita iskustva s porodom. “Moraš ih držati zauzetima s nečime, moj muž mi je pokušavao pokazati uzorak na donjem dijelu svoje cipele...” priznala je jedna korisnica. Druga je otkrila: “Moj partner je bio isti, porod može biti dug i može se dugo čekati. Imam sjajnog partnera, a on je i izvrstan tata. Ovo nije nikakvo mjerilo."

