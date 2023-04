Znanstvenici otkrili: Evo zašto nam kosa sijedi i kako to spriječiti

Otkriće prve sijede vlasi može biti pomalo zastrašujuće. Iako sijeda kosa sigurno nije razlog za uzrujavanje, to je samo podsjetnik da svi starimo i, u jednom trenutku, to će se početi vidjeti. Ali, što ako možemo zaustaviti ili preokrenuti proces sijeđenja? Znanstvenici sada misle da su pronašli razlog zašto naša kosa gubi boju kako starimo. Potpuno nova studija otkrila je da se matične stanice mogu 'zaglaviti' i stoga ne mogu održavati našu boju kose dok starimo. Neke matične stanice imaju sposobnost kretanja između odjeljaka rasta u folikulima dlake, ali kako starimo one se više ne mogu kretati, što znači da razvijamo sijedu kosu, prenosi Metro.

Istraživanje koje je proveo Grossman School of Medicine na NYU-u, bilo je usredotočeno na stanice u koži miševa, koje se također nalaze i kod ljudi. Te se stanice nazivaju melanocitne matične stanice (McSC).Tijekom normalnog rasta kose, te se stanice neprestano pomiču naprijed-natrag dok putuju između odjeljaka folikula dlake u razvoju, a unutar tih odjeljaka su McSC-ovi izloženi signalima koji utječu na zrelost. Rezultati pokazuju, kako kosa stari, počinje opadati, a zatim ponovno raste, sve veći broj McSC-ova zaglavi u odjeljku matičnih stanica koji se naziva izbočina folikula dlake. Tada ne sazrijevaju i ne mogu putovati natrag na svoje izvorno mjesto u odjeljku, gdje bi se regenerirali u pigmentne stanice tj. boju.

Ako je ovo istraživanje jednako uspješno na ljudima kao što je bilo na miševima, onda bi to moglo značiti da su znanstvenici upravo pronašli potencijalni način da uspore sijeđenje kose ili ga potpuno spriječe. Glavni istraživač studije Qi Sun, postdoktorand na NYU Langone Health u New Yorku, rekao je: 'Naša studija pridonosi našem osnovnom razumijevanju kako matične stanice melanocita djeluju na bojenje kose. Novootkriveni mehanizmi otvaraju mogućnost da isti fiksni položaj matičnih stanica melanocita postoji i kod ljudi. Ako je tako, to predstavlja potencijalni put za poništavanje ili sprječavanje sijeđenja ljudske kose pomažući zaglavljenim stanicama da se ponovno kreću između odjeljaka folikula dlake u razvoju'.

Viša istraživačica studije Mayumi Ito, profesorica na Odjelu za dermatologiju Ronalda O Perelmana i Odjelu za staničnu biologiju na NYU Langone Health, rekla je: 'Gubitak kameleonske funkcije u matičnim stanicama melanocita može biti odgovoran za sijeđenje i gubitak boje kose'. Sljedeći korak za istraživače vjerojatno će biti istraživanje kako vratiti McSC-ove u njihov odjeljak kako bi ponovno mogli proizvoditi pigment.

