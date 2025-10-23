Studija otkrila: Evo koju veličinu penisa većina žena zapravo preferira

Svima je poznato ovo staro pitanje: Je li veličina važna? I svi imaju svoje odgovore na to. Toliko je odgovora, s toliko različitih poruka. Ima onih koji kažu da veličina nije bitna, dok drugi odgovori prenose poruku da je veličina drastično bitna. Dakle, što je istina? Pa, prema studiji sa Sveučilišta Kalifornije u Los Angelesu i Sveučilišta New Mexico, istraživači su utvrdili koju veličinu penisa žene najviše vole. A rezultati su pokazali da ženama veličina muškog penisa zapravo i nije toliko bitna, piše Your Tango.

Koju veličinu penisa žene preferiraju? Istraživači su zamolili 75 žena da odaberu "idealni" penis seksualnog partnera za vezu za jednu noć i dugotrajnu vezu, birajući između 33 modela različitih veličina ispisanih u 3D-u. Modeli penisa bili su varijacije prosječne duljine penisa u erekciji u Americi (15 centimetara duljine i 12,7 centimetara opsega). Studija je pokazala da je veličina najvažnija za povremene veze, s manje preferencija prema veličini penisa tijekom duljeg vremenskog razdoblja. Kao što su istraživači zaključili, "Ove prve procjene željene veličine penisa u erekciji korištenjem 3D modela sugeriraju da žene više vole penise samo malo veće od prosjeka."

Za povremene susrete žene su u prosjeku odabrale penis dug 16 centimetara. Ali za dugotrajne veze žene preferiraju nešto manju veličinu penisa. Kada je riječ o veličini penisa koju žene preferiraju, zašto žene imaju te preferencije o veličini penisa u povremenom seksu u odnosu na dugotrajnu vezu? Istraživači imaju nekoliko teorija. "S obzirom na to da žene obično doživljavaju ugodniji i seks, sa više orgazama, u dugotrajnijim vezama, možda bi više voljele veći penis za kratkoročni seks - djelomično zato da povećani fizički osjet kompenzira smanjenu psihološku povezanost." Dakle, žene bi mogle preferirati manji penis kod dugotrajnih partnera zbog fizičke udobnosti i manje potrebe za "muškošću" kod svog muškarca, dok se kod povremenih veza preferiraju veći penisi jer su veze strogo seksualne.

Koja je prosječna veličina penisa? David Veale, psihijatar u South London and Maudsley NHS Foundation Trust, dao je odgovor na to konkretno pitanje. Njegovi rezultati objavljeni su u British Journal of Urology International. Studija iz 2014. sintetizirala je podatke iz 17 prethodnih studija i akademskih radova, koji su uključivali mjerenja ukupno 15.521 muškarca iz cijelog svijeta. A rezultati? "Prosječni penis koji nije u erekciji dugačak je 9,16 cm, a prosječni penis u erekciji dugačak je 13,12 cm. Odgovarajuće mjere obujma su 9,31 cm za mlohavi penis i 11,66 cm za uspravni." Dakle, prosječna veličina penisa za muškarca je nešto više od 9 centimetara dok nije u erekciji i nešto više od 12 centimetara dok je u erekciji.

Dakle, je li veličina doista bitna? Ne bi trebalo biti važno što muškarac ima mali penis ako se prema ženi ponaša kao prema kraljici. Naravno, sama studija je vrlo zanimljiva, ali očito ne govori u ime svih žena. To, naravno, ima više veze s osobom s kojom se seksate.