Ne kosite travnjak prije ovog testa od 10 sekundi jer - biste ga mogli uništiti!

Kako nas sunce već danima grije, možda ćete doći u iskušenje da obrišete prašinu s kosilice. Priprema trave siguran je znak da su topliji dani na putu i primamljivo ju je podrezati odmah, pogotovo ako izgleda pomalo zapušteno. Međutim, jedan je stručnjak za vrtlarenje upozorio da je nužno provesti brzi test od deset sekundi prije prvog šišanja travnjaka, jer preskakanje ovog koraka moglo bi uzrokovati štetu koja će potrajati godinama.

Stručnjak za vrtlarenje, koji na društvenim mrežama objavljuje pod imenom @lawnnature, objasnio je zašto bi strpljenje moglo biti ključno za postizanje bujnog travnjaka. "Svi jedva čekaju uređivati travnjak, ali vjerujte mi, pričekajte", poručio je svojim pratiteljima. Upravo tu na scenu stupa takozvani "test gnječenja", koji je iznimno jednostavan za izvesti. Sve što trebate učiniti jest polako prošetati travnjakom i pažljivo obratiti pozornost na svoje cipele.

Ako osjetite da je tlo pod nogama spužvasto, ako vam se blato lijepi za cipele ili ako ostavljate vidljive otiske stopala u tlu, to su sve jasni pokazatelji da je travnjak još uvijek previše mokar za košnju. Postoje i drugi znakovi na koje treba pripaziti, a koji govore da je prerano za prvu košnju, uključujući redovite jutarnje mrazove i travu koja je još uvijek niža od pet centimetara.

Iako mnogi vrtni entuzijasti navode sredinu ožujka kao najbolje vrijeme za prvu košnju u godini, to je samo gruba smjernica i najbolja je praksa provjeriti je li tlo uistinu spremno. Kada napokon krenete s košnjom, postavite noževe na višu razinu kako biste izbjegli prekratko šišanje jer to može opteretiti travu i potaknuti rast dosadnog korova. Još jedan jednostavan način za poticanje bujnog, zelenog travnjaka je prihranjivanje trave gnojivom bogatim dušikom u rano proljeće.

Kako postići "najbolji travnjak"?

Sve započinje s vrlo dobro dreniranim tlom, kako je ranije otkrio i poznati vrtlar Monty Don. Pažljivo pogledajte tlo ispod svojih nogu. Ako vidite mahovinu, to je znak loše drenaže, što se dodatno pogoršava ako se područje nalazi u sjeni. Uzmite vrtne vile i zabodite ih u zemlju, lagano ih pomičite lijevo-desno te ponavljajte postupak svakih petnaestak centimetara kako biste prozračili tlo.

Nakon prozračivanja, pomiješajte jednake dijelove gornjeg sloja zemlje, oštrog pijeska i lisnatog tla ili komposta te raširite smjesu po travnjaku kako bi ušla u napravljene rupe. Ovaj postupak ne samo da će pomoći s drenažom, već će ujedno i nahraniti travu. Monty također preporučuje da travnjaku priuštiteb žičanim grabljama kako biste uklonili sav sloj odumrle trave i mahovine koji su se nakupili tijekom zime. Time ćete omogućiti svjetlu i vodi da dopru do tla i korijena.

Ostatke koje sakupite grabljanjem možete staviti u kompost, a tek nakon toga pokosite travnjak. Nemojte se brinuti ako trava nakon ovog tretmana izgleda pomalo ogoljelo nekoliko tjedana. Montyjeva metoda jamči da će nakon toga "ponovno narasti gušća nego ikad prije".