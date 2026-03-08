Jeste li kupili mimoze svojim ženama? Evo zašto su one simbol Međunarodnog dana žena

Svake godine 8. ožujka ljudi diljem svijeta slave žene u svojim životima obilježavanjem Međunarodnog dana žena. Osim slanja snažnih poruka o jednakosti i pravima žena, mnogi ljudi slijede tradiciju darivanja cvijeća na ovaj poseban dan, piše Real Simple. Ali, jeste li znali da bi se za dan žena trebale poklanjati mimoze? Međunarodni dan žena je globalni praznik, odobren od Ujedinjenih naroda, čiji je cilj slaviti doprinose žena društvu. Također se nada da će podići svijest o područjima društva koja se trebaju poboljšati kako bi se postigla ravnopravnost spolova.

Svaka godina ima svoju službenu temu, a ove godine to je "Prava. Pravda. Akcija. Za SVE žene i djevojke". Ovogodišnja tema stavlja naglasak na uklanjanje prepreka jednakim pravima i pravdi za žene i djevojke diljem svijeta. Poziv je to na djelovanje kako bi se uklonile strukturne prepreke jednakoj pravdi. Fokus je na pravnoj zaštiti, jednakom pristupu pravdi i konkretnoj promjeni politika koje poboljšavaju živote žena.

Povijest Međunarodnog dana žena seže unatrag više od 100 godina kada je prvi put obilježen diljem Europe i Amerike. No, tek 8. ožujka 1946. feministkinje u Italiji izabrale su cvijet mimoze kao simbol snage, senzibiliteta i osjetljivosti za Dan žena. Kada je riječ o cvijeću, malo njih ima toliki značaj kao mimoza. Nadaleko poznato da predstavlja sunce, tradicionalno, mimoza također dijeli značenje osjetljivosti i sigurnosti.