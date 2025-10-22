Neka bi vas mogla iznenaditi: Ovo su najpopularnija mjesta za seks!

Kada je u pitanju vođenje ljubavi, postoje brojne nedoumice i predrasude s kojima se susreću kako oni parovi koji su u vezi i braku već godinama, tako i oni koji su tek započeli vezu. Terapeuti koji se bave seksualnim aktivnostima i navikama parova kažu da vođenje ljubavi ne treba i ne mora uvijek biti u četiri zida, u spavaćoj sobi. Naime, želite li zadržati svoj seksualni život na razini, pred vama su izazovi u kojima morate biti kreativni. Mnogi parovi pokušavaju zadržati stvari zanimljivijima tako da biraju neka nova mjesta za seks, izvan spavaće sobe, piše Glamour.

Istraživanje koje je proveo Skyn Condoms pokazalo je da je osam od 10 osoba u dobi od 18 do 34 godine zadovoljno svojim seksualnim životom vjerojatno zbog toga što se ne boji eksperimentirati s promjenom lokacija kada je riječ o seksu. Najviše parova, čak 78 posto, bira dnevnu sobu za seks. Tri od četiri para upušta se u seks pod tušem, 64 posto voli seks u automobilu, a jedan od četiri para u kupaonici (ne ispod tuša).

Iako može zvučati zanimljivo i privlačno, seks na plaži, osim što je zabranjen, nije nimalo privlačan, posebice ako je riječ o pješčanoj plaži. Vjerojatno je to jedan od razloga zašto je tek 23 posto parova reklo da voli seks na plaži.