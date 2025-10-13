Je li veličina stvarno bitna? Studija napokon ima odgovor!

Jedno od najstarijih pitanja koje muči mnoge muškarce napokon je dobilo znanstveni odgovor — je li veličina doista važna? Od drevnih mitova do suvremenih debata, tema “veličine” stalno se vraća u razgovore o privlačnosti i seksualnom zadovoljstvu. A sada znanost kaže svoje, prenosi UNILAD.

Znanstvenici sa Sveučilišta Monash, Australskog nacionalnog sveučilišta (ANU) i Sveučilišta La Trobe proveli su istraživanje objavljeno u uglednom časopisu Proceedings of the National Academy of Sciences. U studiji su koristili 3D prikaze muških tijela u prirodnoj veličini, koji su prikazani 105 žena. Sudionice su zatim ocjenjivale koliko im je svaka figura privlačna.

Žene su u prosjeku smatrale da su muškarci s većim penisima privlačniji. No, istraživači ističu da veličina nije jedini faktor — visina i proporcije tijela također igraju veliku ulogu u percepciji privlačnosti. Drugim riječima, “kako je nešto građeno” često je važnije od samih centimetara.

Istraživanje upozorava i na to da postoji granica nakon koje “više” ne znači i “bolje”. Ekstremna veličina može čak uzrokovati nelagodu ili bol tijekom odnosa, što može negativno utjecati na zadovoljstvo oba partnera. Drugim riječima — umjerenost i kompatibilnost važniji su od samog “broja”.

Zanimljivo, druga istraživanja pokazuju da seksualno zadovoljstvo kod žena ne ovisi prvenstveno o veličini penisa, nego o komunikaciji, emocionalnoj povezanosti i pažnji partnera. Znanost je jasna — da, veličina može utjecati na privlačnost, ali nije ključ sretnog seksualnog života. Mnogo su važniji samopouzdanje, pažnja prema partneru i sposobnost povezivanja — jer, kako bi rekli istraživači, “privlačnost je kombinacija cijele slike, ne samo jednog detalja”.