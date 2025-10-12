Znanstvenici otkrili: 'Ovo je najčešći tip penisa'

Jeste li ‘grower’ ili ‘shower’? Kad je riječ o veličini penisa, često se postavlja pitanje koje izaziva znatiželju i rasprave, budući da je tema oblika i veličine penisa nešto što ne prestaje fascinirati mnoge. Za one koji nisu upoznati, pojam ‘grower’ odnosi se na muškarce čiji penis značajno naraste kad postignu erekciju , dok se ‘shower’ odnosi na muškarce čija veličina penisa ne doživi drastičnu promjenu prilikom iste, piše Metro.

Znanstvenici su nedavno proveli studiju kako bi saznali u koju od ove dvije kategorije pripada većina muškaraca. Prosječno, penis se poveća za 42% kada prelazi iz opuštenog u erektivno stanje. U sklopu istraživanja, ultrazvučni pregledi su napravljeni na 225 muškaraca u oba stanja.

Muškarci čiji su penisi narasli više od 56% smatrani su ‘growerima’, dok su oni s povećanjem manjim od 31% bili ‘showeri’. Oko 24% muškaraca je pripadalo ‘growerima’, dok je 25% svrstano među ‘showere’. Većina muškaraca, njih više od polovice, nije pripadala niti jednoj od ovih skupina, već su se našli negdje između.

Studija nije otkrila povezanost između rasta penisa i faktora kao što su dob, težina, pušenje ili postojeće zdravstvene tegobe, pa nema razloga za zabrinutost – svi smo različiti, i to je nešto što treba prihvatiti s ponosom. Muškarci koji su ‘showeri’ obično imaju dulji penis u opuštenom stanju, prosječne veličine od oko 11,28 centimetara. S druge strane, ‘groweri’ imaju manji penis u opuštenom stanju, prosječno 8,79 centimetara, no kad su u erektivnom stanju, razlika među njima nestaje i veličina je vrlo slična.

Ova istraživanja, koja su predstavili španjolski urolozi na Kongresu europskog urološkog društva u Milanu, nisu samo za zabavu. Ključno je za urologe da znaju ove razlike prilikom izvođenja operacija na penisu. Voditelj istraživanja, dr. Manuel Alonso-Isa, objašnjava da je važno predvidjeti hoće li pacijent biti ‘grower’ ili ‘shower’, jer to može utjecati na izbor kirurškog pristupa.

Iako ne postoje medicinske implikacije vezane uz to jeste li ‘grower’ ili ‘shower’, prema profesoru Maartenu Albersenu s Univerziteta u Leuvenu, to može imati psihološki učinak na mnoge muškarce. No, u konačnici, ne biste se trebali opterećivati veličinom svog penisa – razlike su normalne i prirodne.