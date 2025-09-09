Studentica mislila da joj desni krvare zbog prejakog četkanja, ali bio je to prvi znak rijetkog oblika raka krvi

Studentica Amber Cunningham-Rogan iz St Andrewsa u Škotskoj godinama je odbacivala prve znakove bolesti misleći da je riječ tek o posljedicama prejakog pranja zubi. Sve je počelo 2020. kada su joj desni počeli krvariti. U to vrijeme, 21-godišnja Amber pretpostavila je da je uzrok četkica za zube ili gingivitis – najraniji oblik bolesti desni. No, paralelno je osjećala i neobične simptome poput utrnulosti i trnaca u rukama i nogama.

Unatoč brojnim posjetima liječniku opće prakse, krvnim pretragama i snimanjima, nije bilo razloga za uzbunu. Tek kada je zbog sumnje na nisko željezo upućena u bolnicu, stigla je šokantna dijagnoza: kronična mijeloična leukemija (KML) – rijedak, spororastući, ali cjeloživotni rak krvi koji se uglavnom javlja kod osoba starijih od 60 godina. Biopsija koštane srži potvrdila je dijagnozu, a broj bijelih krvnih stanica bio je neuobičajeno visok.

Amber, tada studentica marketinškog menadžmenta na Sveučilištu Edinburgh Napier, odmah je započela liječenje. Terapija je uključivala svakodnevno uzimanje oralnih lijekova, ali nuspojave – gubitak kose, bolovi u kostima, migrene, osip, pa čak i palpitacije srca – bile su iscrpljujuće.

Unatoč svemu, nakon šest mjeseci liječnici su joj rekli da je postigla duboki molekularni odgovor, što znači da su ostali samo tragovi bolesti. Danas, s 26 godina, Amber se i dalje liječi, a simptomi poput umora i bolova prisutni su u svakodnevnom životu. “Nisam imala ništa što bi ukazivalo na rak. Godinama sam išla liječnicima sa simptomima koji nisu imali smisla. Jedan od najbizarnijih bio je krvarenje desni“, ispričala je za The Sun.

Amber je pronašla podršku kroz programe za mlade oboljele od raka, poput Flynne’s Barn i Ellen MacArthur Cancer Trusta, kao i kroz online zajednice. Danas se nada da će uskoro ispuniti uvjete za prestanak liječenja. “Za mene to nije samo pitanje lijekova, već i pokušaj da vratim svoj život”, priznaje.

Premda je bolest rijetka, stopa preživljavanja je visoka – oko tri četvrtine pacijenata živi dulje od pet godina nakon dijagnoze. Problem je, međutim, što su simptomi često nejasni: dugotrajni umor, krvarenje desni, uporan kašalj, učestale prehlade ili noćno znojenje lako se mogu pripisati drugim stanjima.

Colin Dyer, glavni izvršni direktor organizacije Leukaemia Care, naglasio je važnost podizanja svijesti: “Amberina priča podsjetnik je da leukemija može pogoditi bilo koga, u bilo kojoj dobi, a znakovi su često suptilni i lako ih je previdjeti. Zato je naša kampanja #SpotLeukemia ključna – rana dijagnoza spašava živote”.