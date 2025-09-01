Dječak (6) preminuo nakon što su doktori ignorirali jedan čest simptom tumora na mozgu

Šestogodišnji Tay Kurtul iz Leicestershirea preminuo je samo devet mjeseci nakon što su liječnici njegove prve simptome – umor i bolove – smatrali posljedicom napornog školskog rasporeda i izvanškolskih aktivnosti. U svibnju 2023. Tay se počeo žaliti na zamagljen vid. Rutinski pregled očiju nije pokazao ništa zabrinjavajuće, pa su roditelji odahnuli. No ubrzo je počeo osjećati snažan umor, mučninu, bolove u trbuhu te vrtoglavicu i nesigurnost u hodu, piše Daily Mail.

Njegova majka Laura (38) isprva je pomislila da je jednostavno iscrpljen, ali ga je ipak odvela liječniku opće prakse. Nekoliko dana kasnije, CT snimka otkrila je masu na njegovom mozgu. Daljnji pregledi pokazali su da se radi o visokostupanjskom meduloblastomu, agresivnom obliku tumora koji se razvija u malom mozgu – dijelu mozga odgovornom za ravnotežu, koordinaciju i kretanje.

Tay je prošao operaciju kojom je uklonjeno 99% tumora, a potom i niz kemoterapija i radioterapija. No, unatoč svemu, njegovo stanje se pogoršavalo. Operacija je ostavila teške posljedice – Tay nije mogao sjediti, hodati, jesti, a na kraju je izgubio i sposobnost govora. “Sjećam se da nisam osjećala noge kada su nam rekli strašnu vijest. Osjećala sam se kao da vrištim iznutra, a izvana sam bila potpuno utrnuta”, opisala je Laura trenutak kada je čula dijagnozu.

Roditelji su nakon mjeseci terapija donijeli najtežu odluku – prekinuti liječenje. “Znali smo da njegovo malo tijelo više ne može izdržati. Nije bilo fer nastaviti borbu koja je već bila izgubljena”, rekla je majka. Tay je preminuo 9. veljače 2024. godine.

Njegovi roditelji sada upozoravaju druge obitelji da nikada ne ignoriraju znakove upozorenja, čak i kad se simptomi čine bezazlenima. “Tay nas je naučio pravom značenju ljubavi. Nikada nećemo pronaći riječi kojima bismo opisali prazninu koju je ostavio”, rekla je Laura.

U njegovu čast pokrenuta je inicijativa Tay’s Tribe, pod okriljem organizacije Brain Tumour Research, koja prikuplja sredstva za istraživanje i pronalazak lijeka. Do sada su prikupili više od 4000 funti.

Svake godine u svijetu oko 5000 djece oboli od meduloblastoma. Simptomi su često nespecifični, ali mogu uključivati glavobolje nakon buđenja, povraćanje, dvoslike, promjene u ponašanju, poteškoće s ravnotežom i gubitak apetita. Stručnjaci savjetuju roditeljima da uvijek potraže liječničko mišljenje ako primijete ove znakove.