Liječnici su ga poslali doma unatoč bolovima pa je sa samo 28 godina dobio zastrašujuću dijagnozu

Joe Readman (28), talentirani glumac s londonske scene, suočio se s najtežom ulogom u svom životu – borbom protiv raka. Njegova priča počela je bezazleno: početkom ljeta primijetio je malu, bezbolnu kvržicu u preponama. Ubrzo su se pojavili i drugi simptomi – noćno znojenje, svrbež kože i nesvjestica, prenosi Daily Mail. “Mislio sam da je riječ o infekciji. Ali nakon tri tjedna i prve nesvjestica u životu znao sam da nešto nije u redu”, prisjetio se Joe.

Njegov liječnik opće prakse uputio ga je na testiranja, no dok je čekao pregled, stanje mu se drastično pogoršalo. “Bilo je toliko loše da sam otišao na hitnu, misleći da neću izdržati. Ali poslali su me kući – i rekli da pričekam.” Kad je napokon stigao u bolnicu, shvatio je da mu testovi koje je očekivao uopće nisu zakazani. “Bio sam užasno bolestan, nisam mogao raditi, a onda mi kažu da sam došao uzalud. Da nisam inzistirao, možda bi dijagnoza došla prekasno.”

Srećom, liječnik ga je ipak pregledao isti dan – i otkrio nešto strašno. Biopsija i krvne pretrage potvrdile su dijagnozu: Burkittov limfom četvrtog stadija – rijedak i izuzetno agresivan oblik raka.

Burkittov limfom napreduje zastrašujućom brzinom. Joe je odmah započeo agresivne cikluse kemoterapije koji će ga držati izvan posla nekoliko mjeseci. “Nisam očekivao da će biti lako, ali je mnogo teže nego što sam mislio. Najteže mi je bilo nazvati majku i reći joj istinu.”

Bolest mu je uništila planove o nastupima na West Endu i natjerala ga da prekine posao u baru. Trenutačno ovisi o pomoći dobrotvornih organizacija i prikupljanju donacija. Na GoFundMe kampanji već je prikupio više od 3000 funti, uz podršku prijatelja, stranaca i poznatih osoba. Unatoč svemu, Joe ostaje odlučan: “Ja sam izvođač, san mi je stati na West End pozornicu. Ovo me malo unazadilo, ali ne i zaustavilo zauvijek. Vratit ću se.”