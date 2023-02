Stručnjakinje podijelile pet mogućih razloga zašto dijete ne spava dobro

Spava li vaša beba cijelu noć? Ovo je iscrpno pitanje koje podjednako nervira i brine roditelje. No, voditeljice nagrađivanog podcasta o roditeljstvu, The Sleep Mums, otkrile su pet razloga zašto vaše bebe ne spavaju. Cat Cubie i Sarah Carpenter imaju dvadeset godina iskustva kao savjetnice za spavanje i ovi savjeti mogu učinit vaše noći mirnima, prenosi The Sun.

Manjak jutarnje rutine

Ljudi govore o rutinama prije spavanja, ali vrlo malo o jutarnjoj rutini. Vjerujemo da su jednako važne. Za kraj dana preporučuje se čitanje knjiga bebama, što će im pomoći da bolje spavaju. Mijenjanje pelena i hranjenje u otprilike isto vrijeme te odlazak u jutarnju šetnju i upijanje sunčevih zraka – odlične su mogućnosti za početak dana. Ako ne možete izaći vani, korištenje jačeg svjetla kod kuće može biti dobra zamjena.

Buka

Mnogi od nas čuli su za bijeli šum kao način za blokiranje kućnih zvukova za bebu, ali što je s ružičastim ili smeđim šumom? Ružičasta buka je prirodniji zvuk od bijele buke, to su stvari poput šuštanja lišća, vjetra ili zvuka vlaka dok tutnja. Smeđi šum sličan je ružičastom šumu, ali ima manje visokih frekvencija pa može biti nježniji za male uši.

Tješenje bebe

Ako svoju bebu, na spavanje, premještate iz vaše sobe u njihov vlastiti prostor može biti korisno naoružati se nečim što će ih utješiti. Naravno, u prvih nekoliko mjeseci preporuča se da dječji krevetić bude prazan, ali u dobi od šest mjeseci možete im dati nešto što će ih tijekom noći tješiti. Jedan od Sarinih klijenata imao je dijete koje je odabralo tatino staro donje rublje kao svoju omiljenu stvar za spavanje! Nešto prozračno što miriše na vas može biti snažnije kao sredstvo za spavanje od nečega iz trgovine igračaka.

Dude

Dude mogu biti i spasitelji i saboteri spavanja. U ranim danima se smatralo da dude smanjuju rizik od SIDS-a, pomažu prijevremeno rođenim bebama i onima koji trebaju poboljšati sisanje te su praktične u stresnim situacijama kako bi utješile vašu bebu. Međutim, oko šestog mjeseca života, kada se bebin osjećaj za promjenjivost predmeta počinje razvijati, može se uzrujati kada nema dudu te ćete se morati nekoliko puta tijekom noći dizati i davati im dudu. Preporučujemo da pokušate ukloniti dudu nakon pet do šest mjeseci jer može pomoći u poboljšanju sna.

Roditeljska svađa

Roditelji se navodno svađaju 40% više nakon rođenja svog prvog djeteta, a studije su pokazale da roditeljske svađe mogu uzrokovati poremećaje spavanja kod beba. Često roditelji vode tihe svađe oko dječjeg krevetića, ali čak i to, kada mislimo da nas ne čuje, može utjecati na njihov san. Ako se nađete u ovoj situaciji, uzmite trenutak da udahnete, sve dok je vaša beba na sigurnom, izađite iz sobe i pokušajte obaviti sve razgovore koje trebate ujutro.

