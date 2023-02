Mladić ispričao: ‘Moja djevojka je jako zgodna i ljudi govore da sam ju sigurno oteo'

Jedan mladić ispričao je kako je njegova djevojka toliko zgodna, da mnogi misle kako ju je on zapravo oteo. Will i Katiana iz Arizone u SAD-u upoznali su se na aplikaciji za spojeve prije nekoliko godina i od tada su zaljubljeni do ušiju. No, njihova se veza dovodi u pitanje zbog Katianinog izgleda.

Kad je par počeo pokazivati ​​svoju vezu na društvenim mrežama, okrutni 'trolovi' brzo su zaključili da Will zasigurno mora biti bogat da bi privukao djevojku poput Katiane. 22-godišnji Will otkrio je da je otpočetka veze slušao komentare poput: "Kako je moguće da je ona s njim?", piše The Sun.

- Ljudi su počeli puno komentirati glupasti kao primjerice da me drži kao taoca - dodala je Katiana.

Dodali su kako su još neki od komentara bili: "Treba joj pomoć, jer nema šanse...", "Mora biti bogat ili tako nešto". Par je pokušao otkloniti ove glasine, no čini se da trolovi na mrežama nisu zainteresirani čuti kako Katiana priča da je vrlo sretna u svojoj vezi.

No, Katiana je otkrila i da joj za dobar izgled treba vremena jer svako jutro provede oko četrdeset minuta uljepšavajući se. Par, koji je zajedno više od četiri godine, otkriva da ne postoji ništa na što su naišli što bi ih natjeralo da preispitaju svoju vezu.

Unatoč okrutnim komentarima o tome da Will drži Katianu kao taoca, ona je otkrila da uvijek više voli ono što je u čovjeku nego njegov vanjski izgled. Priznala je i da bi radije izabrala nekoga tko je može mentalno stimulirati umjesto dobrog izgleda.

- Opisala bih ga kao zgodnog, seksi, štreberskog pastuha - dodala je.

Srećom, Will je otkrio da ga ružni komentari nisu učinili sumnjičavim prema svom izgledu, niti prema Katianinoj ljubavi.

