Stručnjakinja tvrdi: 'Parovi se više svađaju za Božić, evo zašto i kako to spriječiti'

Za parove Božić može biti jedno od najljepših doba godine. Od lampica i darivanja do posebnih izlazaka, romantika je u zraku. No, unatoč tome, Božić može biti posebno stresno vrijeme. Može se staviti dodatni pritisak na odnose, bilo da je to u materijalnom smislu ili zbog obiteljskih problema.

Imajući to na umu, Metro je razgovarao sa stručnjakinjom za odnose kako bi parovima dao nekoliko savjeta o tome kako upravljati odnosima tijekom blagdanskog razdoblja.

Zašto se parovi za Božić svađaju više nego inače?

Svađe mogu lakše niknuti na Božić, a stručnjakinja za odnose Ness Cooper kaže da je to iz više razloga. “Tijekom blagdanskih razdoblja puno je očekivanja i aktivnosti koje nas odvraćaju od našeg normalnog svakodnevnog života”, objašnjava ona. “Parovi se više svađaju zbog toga što je njihova normalna rutina poremećena i ne postoje samo nada da će je učiniti savršenom, već i pritisak obitelji i vršnjaka da ispune očekivanja da ovo doba godine bude čarobno.”

Ova očekivanja mogu biti suprotna našim individualnim uvjerenjima i može se pojaviti napetost između para i mišljenja koja se sudaraju i razlikuju. Osim toga, Božić dodaje dodatno financijsko opterećenje što može rezultirati sukobima i brigama. Za borbu protiv toga Ness predlaže savjete koji će pomoći vašoj romansi da napreduje i preživi.

Zajedno razvijajte nove božićne tradicije

Tijekom Božića imamo vlastite tradicije koje su često odvojene od naših partnera. Zajedno formiranje novih tradicija može vam pomoći da se više povežete tijekom blagdanskog razdoblja.

Neka božićne aktivnosti budu samo između vas i vašeg partnera

Može biti primamljivo otići na svaki svečani društveni događaj, ali pobrinite se da vi i vaš partner uživate u blagdanskom vremenu samo jedno s drugim. To će vam pomoći da ovo doba godine bude posebno za vas oboje.

Nemojte se natjecati s poklonima

Prilikom davanja poklona nije važno koliko netko potroši na drugog, već ono što ga čini posebnim. Natjecanje u cijeni božićnih poklona ne samo da može značiti da ćete dobiti manje osobnih poklona, već može uzrokovati sukob i napetost.

Ne dopustite da vaša obitelj prigovara vašem partneru

Ako se vaša obitelj prema vašem partneru odnosi negativno, zaustavite to radije nego dopustite da se nastavi. Općenito, članovi obitelji će se nakon toga lijepo odnositi prema njima, a vi ćete dobiti dodatne bodove u odnosu s partnerom.

Podijelite božićne zadatke

Ako vam se briga oko Božića čini pomalo jednostrana, pogledajte gdje možete više uskočiti da pomognete. Ovo ne samo da će zaustaviti svađe i stres, već će smanjiti umor, što znači da tu dodatnu energiju kasnije možete usmjeriti na neke dodatne osobne aktivnosti.

Odvojite vrijeme za intimnost

Ness kaže da je seks i tijekom blagdana važan. “Odradite svečane događaje, obiteljske aktivnosti i sve ostalo što ima veze s Božićem, ali to ne znači da se seks može zaboraviti. Tijekom ove užurbane sezone seks može puno pomoći”, objasnila je.

Nemojte biti ljubomorni na Božić drugih parova

Lako je gledati Božiće drugih parova i osjećati da je njihov bolji. Iako su oni možda drugačiji, Božić drugih parova nije ništa bolji od vašeg. Fokusiranje na trenutke s vašim partnerom može vam pomoći da vidite da je vaš Božić jednako dobar.

