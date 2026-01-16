Naši Portali
Ove tri erogene zone poprilično su podcijenjene: Začiniti će predigru za fantastičan seks!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
16.01.2026.
u 22:39

Dr. Emily Morse seksualna je terapeutkinja i spisateljica koja je otkrila jedan zgodan trik kako začiniti predigru.

Dr. Emily Morse poznata je po svojim savjetima o intimnosti i užitku. Seksualna terapeutkinja i autorica svoje trikove obično dijeli na X-u, nekadašnjem Twitteru, ili na svojoj web stranici. Sada je objavom na društvenim mrežama otkrila tri "podcijenjene" erogene zone kako bi vam pomogla da začinite predigru, piše Daily Star. "Želite li začiniti predigru? Isprobajte ove tri podcijenjene erogene zone", rekla je i zatim podijelila koje su to točke, obećavajući intenzivno zadovoljstvo.

"Iza koljena, luk stopala, strane torza", dodala je. Objava je dobila je hrpu pregleda. Čini se da je njezinih 237.900 sljedbenika željelo to isprobati jer je nekolicina podijelila svoje povratne informacije. Jedan je napisao: "Ono mjesto iza koljena jednostavno... funkcionira."

Drugi je dodao: "Torzo. Apsolutno." Treća korisnica je komentirala: "Ne zaboravite nježno grickati kožu kuka." A četvrti je napisao: "Istraživanje podcijenjenih erogenih zona poput stražnjeg dijela koljena može dodati primamljiv zaokret predigri, pretvarajući senzorno istraživanje u prekrasno putovanje."

Prethodno je seksualna stručnjakinja podijelila svoje savjete za bolji seks. "Poznavanje vašeg partnera vas pali, a isto tako i njih, te vam pomaže da planirate bolje spojeve, imate bolji seks i lakše se uzbudite", rekla je. Nije tajna da bolja komunikacija može jako poboljšati vašu intimnost. Svi stručnjaci za seks vjeruju da je važno da oba partnera znaju što se jedno drugome sviđa u krevetu, a što ne.

Ključne riječi
predigra libido intima seks

