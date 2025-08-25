Stručnjakinja otkriva: 'Evo koliko često biste trebali voditi ljubav i što ubija strast u vezi'

Kada je riječ o vezama i seksualnosti, većina parova smatra važnima i učestalost i kvalitetu intimnih odnosa. No, postoji mnogo faktora koji mogu spriječiti da parovi vode ljubav onoliko često koliko bi željeli. Klinička psihologinja i psihoseksualna terapeutkinja dr. Karen Gurney nedavno je za Mail Online govorila o tome što je zapravo 'zdrava' količina seksa i zašto neki parovi ljubav vode rjeđe nego što bi htjeli, piše UNILAD.

Gurney je otkrila da mnogi parovi vjeruju kako je 'normalno' voditi ljubav tri puta tjedno, ali da to zapravo nema puno veze sa stvarnošću. 'Prestala sam brojati pacijente koji mi daju taj odgovor kad ih pitam što misle koliko često bi trebali voditi ljubav, iako je taj cilj daleko od realnog, budući da prosjek kod britanskih parova iznosi oko tri puta mjesečno, a kod ljudi u srednjim godinama čak i dvaput', istaknula je.

Dodala je da je puno važnije usmjeriti se na kvalitetu umjesto kvantitete jer istraživanja pokazuju da ne postoji veza između učestalosti seksa i zadovoljstva u vezi. 'Rjeđi seks koji nas čini živima, bliskima i povezanima s partnerom bolji je od svakodnevnog seksa bez užitka', kaže Gurney. Dodaje i da ne treba paničariti ako se intimnost ne događa spontano kao nekad. Ključ je razgovor s partnerom. 'Uvijek potičem pacijente da se zapitaju što im je zapravo važno. Koliko im je važan užitak, prepuštanje ili istraživanje novih stvari? Nemojte se uspoređivati s onim što mislite da drugi rade. Fokusirajte se na ono što vas ispunjava i to podijelite s partnerom', savjetuje Gurney, koja je izdvojila i glavne razloge zbog kojih kod parova dolazi do zahlađenja odnosa.

Tehnologija (mobiteli i TV): Iako to ne znači da se trebate potpuno odreći tehnologije, Gurney naglašava koliko veliki distraktor mogu biti ekrani. 'Odložite mobitel, ugasite televizor i stvarno se povežite jedno s drugim. Planirajte fizičku intimnost bez seksualnog cilja – strastveno ljubljenje, zajednička kupka ili masaža – i dogovorite se da nema zajamčenog ishoda', kaže. To, prema njoj, može ponovno probuditi želju.

Nejednakost u kućanskim poslovima: Ako jedan partner osjeća da nosi previše tereta u vezi, atmosfera se može pokvariti. Gurney kaže da često susreće parove kod kojih neravnomjerna podjela kućanskih poslova i briga o djeci stvara otpor prema seksu. Tada intimnost postaje još jedna stavka na listi zadataka, umjesto da bude zabavan i oslobađajući čin.

Planiranje seksa: Na prvi pogled može zvučati praktično, ali Gurney smatra da je zakazivanje seksa kontraproduktivno. To može pretvoriti čin u obavezu, stvoriti pritisak i s vremenom smanjiti želju. Seks bi se trebao događati kada postoji stvarna želja, a ne samo zato što je na rasporedu.

Izbjegavanje razgovora: Iako može biti neugodno otvoreno govoriti o intimnim problemima, Gurney ističe da je to presudno. Iskren i otvoren razgovor pomaže da partneri bolje razumiju svoje želje, razbiju mitove i shvate da problemi u krevetu ne znače nužno da 'više nisu privlačni jedno drugome'.