Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 108
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#SUMMIT NA ALJASKI
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#CIJENE NA JADRANU
#Barkod
BREAKING
Do kraja vikenda iskoristi akcijske cijene digitalne pretplate. Imamo sjajan dar uz e-novine!
Poslušaj
Prijavi grešku
znate li?

Koliko seks treba trajati da bi žena uživala? Mogli bi se iznenaditi!

shutterstock
VL
Autor
Večernji.hr
23.08.2025.
u 20:00

Ako imate neke seksualne maštarije, razgovarajte sa svojim partnerom ili partnericom i otkrijete o čemu maštate.

Istraživanja su dokazala da seks u prosjeku traje između 5,5 i 7,5 minuta, ne uključujući predigru. Poznato je da je predigra važan dio seksa i o njoj će ovisiti i postizanje orgazma i razina užitka. Istraživanje, čiji su rezultati objavljeni u časopisu "Journal of Sex Research", otkrilo je da žene žele predigru koja će trajati 11 do 13 minuta i zatim 14 do 16 minuta seksualnog odnosa od trenutka penetracije. 

- Uvijek potičem parove da uživaju u što duljoj predigri prije samog čina seksa. Što više predigre, to će razina uzbuđenja biti veća te ćete lakše postići orgazam, savjetuje Ian Kerner, seksualni i bračni terapeut.

Ako imate neke seksualne maštarije, razgovarajte sa svojim partnerom ili partnericom i otkrijete o čemu maštate. Možda će vas druga strana iznenaditi i predložiti da nešto od toga isprobate već danas.
Ključne riječi
žene orgazam intima seks

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još