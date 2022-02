Stručnjakinja otkrila kako očistiti cijelu kuću u samo 60 minuta: Slijedite ove trikove!

Vaš dom je vaše utočište, ali u današnje vrijeme i vaš ured, teretana, učionica te mnoge druge stvari. Budući da brojne stvari obavljamo kod kuće, ponekad je teško održavati naš dom čistim i urednim.

Danielle Dixon je među deset najboljih "cleanfluencera" i kaže da se čišćenje kuće može obaviti za samo 60 minuta, sve dok ste učinkoviti. Njezin Instagram profil House To Home At Last ima više od 200 tisuća pratitelja, a sada je za The Sun otkrila kako savršeno očistiti cijelu kuću u samo sat vremena.

Kuhinja

Pomognite si smanjiti posao tako što ćete napraviti otopinu od trećine šalice vode, trećine šalice alkoholnog octa i pola šalice sode bikarbone. Njime premažite unutrašnjost pećnice (izbjegavajući grijaće elemente) te ostavite preko noći. Idući dan samo isperite pećnicu te očistite sve prljave tanjure, šalice, lonce i tave.

Kako biste uštedjeli vrijeme, bacite krpe za suđe u perilicu kako biste ih dezinficirali. Obrišite površine i ploču za kuhanje. Soda bikarbona i limun odlično su rješenje za uklanjanje tragova vode na slavinama i nehrđajućem čeliku. Ako nemate vremena za brisanje kuhinjskog poda, upotrijebite usisivač da pokupite prljavštinu.

Dnevni boravak

Sredite sav nered tako što ćete ga staviti u košaru za pranje kako biste ga kasnije odložili te sve prljave šalice ili tanjure stavite u kuhinju. Jastuke dobro protresite i presavijte deke ili pokrivače. Obrišite prašinu sa stolića za kavu kako biste se riješili bilo kakvih tragova kapanja sa šalica.

Prije pranja istresite sodu bikarbonu na tepih kako biste uklonili sve neugodne mirise ili prljavštinu. Otvorite prozore da uđe svježi zrak, a zatim usišite. Usisavajte na kraju kako biste pokupili svu prljavštinu koja je pala s kauča ili tepiha.

Kupaonica

Očistite glavu tuša preko noći tako da jednu plastičnu vrećicu napunite alkoholnim octom, zavežete je oko glave i ostavite da se namače. Kada je skinete tijekom čišćenja sljedećeg dana, brzo obrišite glavu i trebala bi zablistati. Također možete obrisati vodene ostatke i prljavštinu oko umivaonika pastom za zube i mokrom krpom dok ujutro perete zube.

Pošpricajte umivaonik i kadu ili tuš sredstvom za čišćenje kupaonice, a zatim ostavite da djeluje nekoliko minuta dok se bavite svim ostalim.Kamenac na vratima od tuš kabine očistite otopinom od jednog dijela vode i jednog dijela alkoholnog octa. Poprskajte, obrišite mokrom spužvom, ponovite i isperite toplom vodom. Usišite i operite podove pa zamijenite ručnike kako bi sve izgledalo čisto i svježe.

Spavaća soba

Započnite najprije tako što ćete svu odjeću koja leži uokolo staviti u košaru za rublje pa pospremite krevet. Pobrinite se da napunite jastuke i dobro protresete poplun kako biste mu dali oblik i prozračili ga.

Otvorite prozore kako bi svježi zrak cirkulirao. Ako je na vašim prozorima ili zrcalima potrebno očistiti tragove, dodavanjem deterdženta za pranje posuđa u vodu dobit ćete učinkovito sredstvo za čišćenje. Ako imate vremena, obrišite površine i ne zaboravite usisati pod.

