Stručnjak za spavanje tvrdi da pola sata popodnevnog drijemanja znatno poboljšava zdravlje, evo kako

Mnogi ljudi odspavaju tijekom dana kako bi nadoknadili manjak sna preko noći, no jeste li znali da spavanje po danu može ojačati imunološki sustav i smanjiti rizik od raka?

Kvalitetan san jako je važan za zdravlje, a njegov nedostatak može imati negativni utjecaj na našu fizičku i mentalnu dobrobit. Preporuča se da prosječna osoba spava osam sati noću, ali većina spava samo oko šest i pol sati. Istraživanja tako pokazuju da čak 36 posto odraslih barem jednom tjedno ima problem sa spavanjem, dok ga skoro svaki peti ima svake noći, piše Mirror.

Nick Little-Hales, stručnjak za spavanje, tvrdi da je dnevno spavanje od vitalnog značaja za zdravlje. 'Drijemanje' po danu ima brojne prednosti kao što su poboljšanje raspoloženja, pamćenja i kreativnosti, a pomaže i u jačanju imunološkog sustava, smanjenju rizika od raka. srčanih bolesti i depresije.

- Između 13 i 15 sati, te između 17 i 19 sati mnogi od nas doživljavaju pad energije i umor. Umjesto da ignorirate taj umor, ako ste u mogućnosti, odspavajte na kratko. Spavanje u razdoblju od 10 do 30 minuta dat će vam energiju i bit ćete u stanju bolje obavljati druge poslove - objasnio je stručnjak.

On ističe i da je važno pronaći malo vremena za sebe tijekom dana kako bismo se odmorili, bilo to kod kuće, na poslu ili negdje drugdje. Kaže da je neophodno dati si malo vremena za oporavak od svih napora tijekom dana jer, ako to ne učinite, mozak će biti umoran i pokušat će zaspati kada to ne želite. Nedostatak sna može dovesti do nižeg testosterona, smanjenog libida i smanjene produktivnosti kod muškaraca, a kod žena može utjecati na sposobnost reprodukcije.

- Ako na spavanje gledate kao na prirodni oporavak tijekom dana, to će vas učiniti produktivnijima, brže ćete obavljati stvari i više ćete se smiješiti - zaključio je stručnjak.

