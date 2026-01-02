Naši Portali
nemojte paničariti

Prolili ste hranu ili piće? Izbjegnite ovu čestu grešku i spasite odjeću

Shutterstock
VL
Autor
Dora Škrlec
02.01.2026.
u 07:00

Takve nezgode često se dogode u žurbi, opuštenom druženju ili baš onda kad nosimo najdražu odjeću

Svima nam se barem jednom dogodilo da se tijekom obroka ili ispijanja omiljenog pića nehotice uprljamo: kap umaka na majici, mrlja od kave na hlačama ili crno vino koje završi točno tamo gdje ne treba. Takve nezgode često se dogode u žurbi, opuštenom druženju ili baš onda kad nosimo najdražu odjeću. Iako su obično bezazlene, mogu biti itekako frustrirajuće, osobito kad ostave tvrdokorne mrlje koje je teško ukloniti.

Ako se nađete na milosti i nemilosti mrlje, postoji jedna ključna pogreška koju mnogi ljudi čine. Ako ste prolili umak po sebi, nikada nemojte koristiti vruću vodu da biste pokušali ukloniti mrlju. "Najveća pogreška je odmah posegnuti za vrućom vodom. Toplina može učvrstiti mrlje na bazi proteina, poput umaka ili vrhnja, što ih čini mnogo težima za uklanjanje. Obavezno uvijek isperite mrlje hladnom vodom, a zatim odaberite pravi ciklus za tkaninu i vrstu mrlje", objasnio je Salah Sun, voditelj upravljanja proizvodima u Beko UK. Ovisno o tome što ste uspjeli proliti, tretman će se malo razlikovati, piše Daily Express.

Ako ste prolili crno vino, ne očajavajte. "Odmah obrišite područje čistom krpom, ali izbjegavajte trljanje jer to može proširiti mrlju. Posipanje malo soli ili sode bikarbone može pomoći upijanju tekućine prije ispiranja hladnom vodom. Ako je moguće, držite tkaninu vlažnom dok je ne možete pravilno oprati jer kada se mrlja osuši, tada postaje puno teže ju ukloniti", objasnio je Sun. Ako ste prolili umak, kukuruzni škrob može biti vrlo koristan.

"Prekrijte mrlju sodom bikarbonom ili kukuruznim škrobom da biste upili svu masnoću prije nego što je nježno iščetkate i tapkate hladnom vodom. Brzo čišćenje mrlje može spriječiti da se masni ostaci predugo zadrže na vlaknima tkanine i stvrdnu", rekao je stručnjak. Još jedan uobičajeni uzročnik mrlja je čokolada koja, ako se ne tretira pravilno, može postati smeđa i masna.

"Pažljivo ostružite višak čokolade, a zatim isperite tkaninu s poleđine hladnom vodom da biste pomogli istisnuti mrlju. Prethodno možete natrljati i malo tekućeg deterdženta jer to također može pomoći u razgradnji ulja u čokoladi prije uobičajenog pranja", objasnio je Sun. Kod bilo kakve mrlje uvijek biste trebali izbjegavati trljanje jer to može gurnuti mrlje dublje i učvrstiti ih u tkanini.

Umjesto toga, pokušajte nježno tapkati mrlju. "Nemojte preskakati prethodnu obradu jer stavljanje zaprljane odjeće izravno u perilicu često ostavlja ostatke. Prilikom pranja izbjegavajte preopterećenje perilice da bi voda i deterdžent mogli pravilno cirkulirati", zaključio je stručnjak.

Ključne riječi
odjeća greška mrlja čišćenje

