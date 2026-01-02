Naši Portali
omiljeno jelo iz djetinjstva

RECEPT DANA Uz ovaj recept uvijek će vam uspjeti: Klasična musaka od krumpira i mljevenog mesa

shutterstock
VL
Autor
Ana Hajduk
02.01.2026.
u 09:30

Prije rezanja pustite musaku da odstoji 10 minuta kako bi se lakše rezala.

Musaka je jedno od onih jela koje odmah vraća miris domaće kuhinje i obiteljskog stola. Iako postoji bezbroj varijacija na temu – od grčke musake s patlidžanom do modernih verzija s tikvicama – u našim krajevima najpoznatija je upravo klasična musaka od krumpira i mljevenog mesa. Sočan sloj mesa, nježno pečeni krumpir i zapečena korica od jaja i vrhnja stvaraju savršenu kombinaciju okusa kojoj je teško odoljeti. Idealna je za ručak ili večeru, a uz svježu salatu čini potpuni i zasitan obrok.

Sastojci:

  • 700 g krumpira
  • 500 g mljevenog mesa (mješavina svinjetine i junetine)
  • 1 veća glavica luka
  • 2 češnja češnjaka
  • 200 ml vrhnja za kuhanje
  • 3 jaja
  • 150 ml mlijeka
  • 2 žlice ulja ili maslaca
  • sol, papar
  • malo mljevene crvene paprike (po želji)
  • peršin za posipanje

Priprema: Ogulite krumpir i narežite na tanke ploške (možete koristiti ribež ili mandolinu za ujednačene kriške). Na tavi zagrijte ulje, dodajte sitno nasjeckani luk i češnjak pa pirjajte dok ne omekšaju. Dodajte mljeveno meso, posolite, popaprite i kratko pirjajte dok meso ne dobije lijepu boju. Po želji dodajte i malo crvene paprike. U namašćenu posudu za pečenje slažite red krumpira, red mesa, zatim opet krumpir i tako dok ne potrošite sve sastojke. Završite slojem krumpira. Umutite jaja, dodajte mlijeko i vrhnje te dobro začinite solju i paprom. Prelijte preko složenih krumpira. Pecite u prethodno zagrijanoj pećnici na 200 °C oko 45 minuta, odnosno dok krumpir ne omekša, a gornji sloj ne dobije lijepu zlatnu boju. Prije rezanja pustite musaku da odstoji 10 minuta kako bi se lakše rezala.
Ključne riječi
musaka recept dana recept

