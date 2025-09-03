Stručnjak upozorava: Ove 4 greške pri punjenju skraćuju vijek baterije na mobitelu

Punjenje mobitela jedna je od najčešćih dnevnih radnji, ali mnogi to rade na način koji može oštetiti uređaj ili čak izazvati opasnost. Od stavljanja mobitela na neodgovarajuće površine, korištenja neispravnih punjača, do predugog punjenja preko noći, sitne pogreške pri punjenju mogu dovesti do pregrijavanja, smanjenja vijeka baterije pa čak i do požara. Pravilne navike pri punjenju ključne su za sigurnost i dugotrajnost uređaja.

U nekom trenutku mogli biste primijetiti da vijek trajanja baterije vašeg mobitela nije tako dug kao nekada. Na primjer, možda ste prije mogli izdržati radni dan bez potrebe za punjenjem mobitela, ali sada ga punite barem dva puta prije nego što odete s posla. Mobiteli koriste litij-ionsku bateriju koja je postala sastavni dio prijenosne tehnologije 90-ih zbog svoje visoke gustoće energije. Ove baterije pakiraju veliku količinu energije u mali prostor, brzo se pune i traju dulje od drugih baterija, ali to ne znači da su vječne.

Sandeep Unnikrishnan, glavni tehnološki direktor u startupu za tehnologiju baterija Lionvolt, objasnio je za da se vijek trajanja baterije mobitela pogoršava s godinama zbog unutarnjeg elektrokemijskog trošenja. Baterije obično traju oko 500 ciklusa punjenja, što je između dvije i tri godine, prije nego što se kapacitet baterije znatno smanji. No, postoje neke stvari koje možete učiniti da biste maksimalno iskoristili vijek trajanja baterije što je dulje moguće, piše New York Post.

Prvo je prestati opsesivno puniti mobitel do 100 posto. Iako se to može činiti kao najbolje moguće rješenje za održavanje napunjenost tijekom cijelog dana, to dugoročno šteti bateriji. To je zato što litij-ionske baterije doživljavaju povećano opterećenje kada se dulje vrijeme održavaju potpuno napunjenima, objasnio je stručnjak. Održavanje mobitela na 100 posto baterije stvorit će nepotrebne napore koji će ubrzati njezino propadanje.

Umjesto toga, održavanje napunjenosti baterije između 20 i 80 posto korisnije je za vijek trajanja baterije. Unnikrishnan je preporučio uključivanje mobitela na punjenje tijekom dana, a ne preko noći, da biste mogli pratiti razinu napunjenosti i isključiti ga prije nego što dostigne puni kapacitet. Nadalje, većina mobitela ima ugrađeni sustav za upravljanje baterijom koji vam može pomoći s trajanjem baterije, a da ne morate išta poduzimati.

Na svojem mobitelu možete uključiti optimizirano punjenja baterije. Ta postavka će uzeti u obzir vašu normalnu rutinu punjenja i dnevnu upotrebu mobitela da bi se utvrdilo kada je potrebno napuniti mobitel iznad 80 posto kapaciteta. Treća greška je korištenje mobitela tijekom punjenja. Temperatura uređaja također igra ključnu ulogu u trajanju baterije, a i toplina ili ekstremna hladnoća mogu dovesti do degradacije elektroda, objasnio je Unnikrishnan.

Numerologija otkriva: Ako imate ovu znamenku u svom broju mobitela zagarantiran vam je financijski uspjeh

Savjetovao je da ne koristite mobitel tijekom punjenja jer to stvara prekomjernu toplinu i potiče kemijsku degradaciju. Stavljanje mobitela pod jastuk ili deku također nije dobro jer se uređaj može zagrijati. Četvrta greška je korištenje neispravnog punjača. Iako je primamljivo kupiti punjač koji se reklamira kao superbrzi, ​​njegovo korištenje često može biti štetno za vijek trajanja baterije.

Najbolje je da se koristite punjač koji je preporučio proizvođač vašeg mobitela. "Iako brzo punjenje nudi praktičnost, česta upotreba može biti štetna. Treba izbjegavati vrlo jeftine nestandardne punjače jer mogu isporučivati ​​nestabilnu struju ili napon i predstavljati rizik od pregrijavanja", zaključio je stručnjak.