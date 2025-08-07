Stručnjak otkriva: 'Evo što se događa s vašim mobitelom ako ga punite preko noći'

Bez obzira na to punite li svoj telefon navečer ili preko noći, vjerojatno ste već čuli savjet da ga trebate isključiti čim dosegne 100% kako biste "sačuvali bateriju". No prema tehnološkim stručnjacima, ta navika više ne igra značajnu ulogu u očuvanju baterije – zahvaljujući napretku u tehnologiji punjenja, piše Express.co.

Ova tema ponovno je postala aktualna nakon što je korisnik Reddita postavio pitanje: "Je li stvarno loše puniti telefon preko noći? Svaki put kad tražim odgovor, nalazim oprečna mišljenja.” Jedan tehnološki stručnjak odgovorio je jasno: “Ne, ne puni se previše i ne morate ga nadgledati. Uključite ga kada vam odgovara i ostavite koliko god treba – kontroler punjenja sam regulira sve.”

Drugi komentatori na Redditu složili su se: “Moderni telefoni i punjači dovoljno su pametni da uspore i zaustave punjenje kada je baterija puna, tako da nema potrebe za brigom.” Umjesto punjenja preko noći, stručnjaci više brinu o čestom pražnjenju baterije ispod 20 do 30 posto, posebno ako je uređaj pritom vruć – npr. nakon intenzivnog igranja mobilnih igara – i odmah ga potom punite. “Toplina je najveći neprijatelj baterije. Kombinacija niske razine napunjenosti i visoke temperature može ozbiljno skratiti vijek trajanja baterije”, upozorava jedan korisnik.

Za korisnike iPhonea savjetuje se korištenje optimiziranog punjenja baterije. Uređaj pametno puni bateriju prema vašim navikama, no ova opcija može se privremeno isključiti, npr. kada znate da vam treba puni kapacitet prije odlaska na put ili planinarenje.

Kako koristiti ‘ograničenje punjenja’ na iPhoneu?

Apple nudi mogućnost postavljanja ograničenja punjenja na iPhoneu 15 i novijim modelima. Evo kako to uključiti: Postavke > Baterija > Punjenje. Ovdje možete postaviti granicu između 80% i 100%, u koracima od 5%. Ako odaberete 100%, opcija “Optimizirano punjenje baterije” ostaje dostupna.

Za starije modele iPhonea (14 i starije), idite na: Postavke > Baterija > Stanje i punjenje baterije, a zatim uključite ili isključite optimizaciju punjenja. Važno je znati da isključivanje ove opcije može povećati trošenje baterije.

Appleova korisnička podrška objašnjava: “Ako iOS procijeni da bi ograničenje punjenja moglo pomoći u očuvanju baterije, dobit ćete preporuku, npr. ‘Na temelju vaših navika, preporučuje se ograničenje punjenja od 95%’”.

Iako je punjenje preko noći tehnički sigurno za bateriju, postoji drugi, fizički rizik – opasnost od požara. Laurie Pollard, direktor tvrtke Firechief Global, upozorava: “Telefoni generiraju toplinu tijekom punjenja, a ako ih prekrijete jastucima ili dekama, toplina se zadržava i može prouzročiti pregrijavanje”. Zato uvijek punite uređaj na ravnoj, otvorenoj površini, daleko od zapaljivih materijala. Pregrijavanje i prepunjavanje litij-ionskih baterija vodeći su uzroci požara povezanih s elektroničkim uređajima.