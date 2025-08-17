Studija otkrila porazan utjecaj mobitela na djecu: Evo do kad ih uopće ne bi trebali koristiti

Znanstvenici su obavili rezultate nove studije koji bi mogli zabrinuti roditelje tinejdžera koji puno vremena provode na mobitelu. Nema sumnje da su pametni telefoni čudesne igračke – cijeli online svijet i tisuće stranice informacija dostupne su nam na dohvat ruke. Međutim, ne može se poreći ni njihova negativna strana – odvraćaju nas od prirodne ljepote svijeta, ograničavaju stvarne društvene interakcije i veze te su izrazito ovisnički i depresivni, prenosi UNILAD.

Izvješće koje je podijelio Sapien Labs oslanja se na podatke Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) u SAD-u, koji dokumentira 'rast stope tuge i samoubojstava među mladima od 10 do 18 godina od 2010. godine, posebno kod djevojčica, kao i porast stope nasilja i straha za fizičku sigurnost. Također, navode se i podaci Nacionalnog istraživanja mentalnog zdravlja iz Indije, Nacionalnog instituta za mentalno zdravlje i neuroznanosti (NIMHANS), koji također dokumentiraju povećanje stope samoubojstava među mladima.

Izvješće je ispitalo mentalno zdravlje i dobrobit 10.475 adolescenata s pristupom internetu u dobi između 13 i 17 godina u SAD-u i Indiji od kolovoza do studenog 2024. godine. U istraživanju se koristila Youth-MHQ metoda, anonimna onlina procjena mentalnog zdravlja koja prati 47 aspekata mentalnog zdravlja zajedno s raznim životnim kontekstima i iskustvima. Istraživanje se posebno usredotočilo na analizu rastućih osjećaja agresije, ljutnje i razdražljivosti te halucinacija.

Izvješće je otkrilo kako je u SAD-u i Indiji više od 50 posto mladih od 13 do 17 godina izjavilo je da osjećaji tuge, krivnje i tjeskobe ozbiljno utječu na njihov svakodnevni život, dok su iscrpljujuće neželjene čudne misli i osjećaj odvojenosti od stvarnosti zabilježeni kod 51 posto i 46 posto ispitanika.

'Iako nisu među 12 najčešćih problema, osjećaji agresije prema drugima, halucinacije i ljutnja te razdražljivost najizraženiji su kod 13-godišnjaka', stoji u izvješću. Najvažnije je da izvješće otkriva kako među 47 aspekata mentalnog zdravlja, osjećaji agresije, ljutnje i halucinacija najviše rastu kod mlađih dobnih skupina, što se povezuje s postupnim smanjenjem dobi u kojoj djeca dobivaju pametne telefone.

'Dominantni problemi kod mladih od 13 do 17 godina uključuju neželjene, čudne misli i osjećaj odvojenosti od stvarnosti, dok problemi koji najbrže rastu kod mlađe djece uključuju osjećaje agresije prema drugima, ljutnju i razdražljivost te halucinacije', navode autori studije. Izvješće također sugerira da što ranije djeca dobiju pametni telefon, veća je vjerojatnost da će doživjeti agresiju i ljutnju, uz manji, ali primjetan trend halucinacija.

U izvješću se napominje kako još nije potpuno jasno na koji način posjedovanje pametnog telefona od rane dobi uzrokuje ove probleme, ali ukazuje na izloženost sadržaju neprikladnom za mlađu publiku koji se može naći u virtualnom svijetu, poput nasilnog sadržaja ili maltretiranja na društvenim mrežama. Također, pametni telefoni odvlače djecu od obiteljskih i društvenih iskustava. K tome, prekomjerno vrijeme provedeno pred ekranima može dovesti do manjka sna i lošije kvalitete sna, što može povećati razdražljivost i ljutnju kod djece, negativno utječući na njihove društvene interakcije.

Iako je izazovno ograničiti vrijeme provedeno pred ekranom i neprikladan sadržaj na internetu, u izvješću se predlaže primjena politike 'čekaj do osmog razreda', odnosno davanje pametnog telefona djetetu tek kada navrši 13 ili 14 godina, kako bi im se dalo više vremena za razvijanje zdravijih društvenih vještina i smanjenje sklonosti ljutnji i agresiji. 'Dok nastavljamo proučavati ove trendove i istraživati temeljne uzroke, jedno je jasno: potrebne su brze mjere za zaštitu mlađih generacija od budućnosti obilježene povećanom ljutnjom, agresijom i nasiljem', zaključak je studije.

