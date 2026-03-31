Velika zlatna medalja za Aura Teranino - potvrda kontinuiteta vrhunske kvalitete

Teranino, jedan od najpopularnijih likera, pripremljen od vina terana i pažljivo odabranih začina, već godinama osvaja ljubitelje profinjenih okusa, a posebice ženski dio publike. Njegova popularnost potvrđena je i kroz Teranino festival u Balama, koji se održao protekloga vikenda, okupljajući dvadesetak proizvođača ovog istarskog specijaliteta.

Na ovogodišnjem festivalu još jednom je potvrđena izvrsnost buzetske obiteljske destilerije Aura, najnagrađivanije hrvatske destilerije. Aura Teranino drugu je godinu zaredom osvojio šampionsku titulu te prestižnu Veliku zlatnu medalju.

Foto: Destilerija Aura

Ova nagrada dodatno učvršćuje poziciju Aura Teranina kao jednog od najcjenjenijih likera u regiji i šire. Riječ je o proizvodu koji iza sebe ima impresivan niz međunarodnih priznanja, uključujući 33 zlatne medalje s najuglednijih svjetskih natjecanja u ocjenjivanju jakih alkoholnih pića.

Aura Teranino nastaje u stoljetnom podrumu u srcu Buzeta. Obiteljska receptura po kojoj se priprema temelji se na vrhunskom istarskom teranu, voćnom destilatu i pažljivo odabranoj kombinaciji deset vrsta začina čiji sastav i omjer ostaju brižno čuvana tajna.

„Od prvog dana, Teranino je na poseban način obilježio naš put i s godinama postao ono po čemu smo prepoznatljivi, zato smo na ovo priznanje posebno ponosni. Hvala žiriju koji je prepoznao kvalitetu i strast koju ulažemo u njega. Nastavljamo dalje istim putem, u želji da održimo visoku razinu kvalitete, dodatno učvrstimo poziciju na tržištu kakvu zaslužuje i ono najvažnije, opravdamo njegovu posebnu titulu – miljenika publike“, istaknuo je vlasnik i direktor destilerije Aura, Mišel Sirotić.

Foto: Destilerija Aura

Ovim najnovijim priznanjem Aura Teranino nastavlja nizati uspjehe te dodatno potvrđuje status jednog od najnagrađivanijih i najprepoznatljivijih istarskih likera.