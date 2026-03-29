Dobri susjedi: Kombinirana sjetva garantira bolji urod, a ovo je 6 najboljih parova u vrtu
U vrtu nije svejedno tko raste pokraj koga, baš kao što ni među ljudima ne funkcionira svako susjedstvo jednako dobro. Neke vrste povrća međusobno se odlično nadopunjuju jer štede prostor, pomažu jedna drugoj u rastu ili čak odbijaju određene štetnike. Zajednička sjetva može pomoći u boljem iskorištavanju gredice.
K tome, planirane kombinacije dobre su za privlačenje korisnih kukaca i prirodniju zaštitu biljaka. Naravno, takvi parovi nisu čarobno rješenje za svaki problem, ali pametno kombiniranje kultura itekako može olakšati uzgoj. Donosimo šest poznatih parova povrća koji se u vrtu posebno dobro slažu.
Mrkva i luk: Mrkva i luk su odličan vrtni par jer miris luka može pomoći u odvraćanju mrkvine muhe. S druge strane, različita građa korijena znači da ove dvije kulture mogu bolje iskoristiti prostor u tlu. Upravo se ova kombinacija redovito spominje kao jedan od najpoznatijih primjera korisne zajedničke sadnje.
Rajčica i bosiljak: Rajčica i bosiljak omiljen su par i na tanjuru i u vrtu. Bosiljak može pomoći u odbijanju nekih kukaca, a istodobno se lijepo uklapa uz rajčicu i prostorno i po ritmu rasta. Mnogi vrtlari ovu kombinaciju vole i zato što je praktična, mirisna i jednostavna za održavanje.
Salata i rajčica: Salata i rajčica dobro funkcioniraju zajedno ponajprije zato što odlično koriste prostor i vrijeme rasta. Salata raste brže i može se uzgajati u istoj gredici dok rajčica još ne razvije punu lisnu masu, a kasnije joj djelomična sjena može čak i odgovarati. Ovakve kombinacije su dobar primjer pametnog iskorištavanja vrta kroz sukcesivnu sadnju.
Rotkvica i mrkva: Rotkvica i mrkva izvrstan su izbor za iste gredice jer rotkvice niču i dozrijevaju brže, pa označavaju redove i omogućuju bolju organizaciju sjetve. Dok mrkva još polako raste, rotkvice se već mogu brati, što je praktično za manje vrtove. Ova je kombinacija dobar primjer štednje prostora.
Kukuruz i grah: Kukuruz i grah poznat su vrtni dvojac jer stabljike kukuruza mogu poslužiti kao prirodna potpora grahu penjaču. Grah pritom kao leguminoza doprinosi dušiku u tlu, što koristi i drugim biljkama u blizini. Ovaj princip dio je i poznatog tradicionalnog sustava sadnje 'tri sestre', u kojem se često dodaje i tikva.
Krastavci i kopar: Krastavci i kopar često se dobro slažu u vrtu jer kopar privlači korisne kukce poput bubamara i drugih prirodnih saveznika u borbi protiv štetnika. Time može pomoći u stvaranju uravnoteženijeg vrtnog ekosustava bez previše kemije. Uz to, riječ je o praktičnoj kombinaciji za one koji vole imati aromatične biljke tik uz povrće.