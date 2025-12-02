Stručnjaci upozoravaju: Odmah operite ovaj kućanski predmet jer je leglo bakterija!

Često ne razmišljamo o tome koliko su neki svakodnevni kućanski predmeti zapravo prljavi. Iako nam se čini da su potpuno bezopasni, mnogi od njih mogu skrivati velike količine bakterija i drugih mikroba, postajući pravo leglo bolesti. Od predmeta koje često koristimo, ali ih rijetko temeljito čistimo, do onih na koje uopće ne obraćamo pozornost, opasnost je često nevidljiva, sve dok ne izazove zdravstveni problem.

Jedan uobičajeni kućanski predmet mogao bi se previdjeti kada je u pitanju vaša rutina čišćenja, a stručnjaci su upozorili na opasnosti nedovoljnog pranja. Svi se trudimo očistiti svaki aspekt naših domova, od usisavanja, brisanja i pranja prašine. Ipak, neki predmeti mogu se propustiti i prouzročiti širenje neželjenih bakterija u našim domovima. Tepihe i staze zapravo bi trebalo čistiti jednom mjesečno. U prosjeku ljudi peru ove predmete svakih pet mjeseci, piše Daily Express. Kako dolazi zima, tako će mnogi domovi posegnuti za grijanjem koje može cirkulirati alergene. Stručnjaci su upozorili da mrtve stanice i izmet grinja mogu ostati zarobljeni u kućnom tekstilu dok se ne operu. Oni se mogu proširiti po kući čak i kada je grijanje uključeno.

"Naše istraživanje pokazuje da su prostirke i tepisi jedni od najzanemarenijih predmeta u domu kada je u pitanju čišćenje. Koriste se više puta svaki dan, često u prostorima s velikim prometom poput ulaznih vrata, hodnika i dnevnih soba, a dizajnirani su da upijaju prljavštinu i prašinu. No, ljudi im ne posvećuju istu njegu kao posteljini ili jastučnicama. Mjesečno pranje tepiha trebalo bi se smatrati kućnom nužnošću, a pranje u perilici rublja najučinkovitiji je način uklanjanja prljavštine i bakterija uz uštedu vremena", objasnila je Michelle Byrne, voditeljica marketinga iz tvrtke Kleen-Tex Home. Evo kako da pravilno očistite svoj tepih.

1. Otresite prljavštinu: Prvi korak je iznijeti tepihe van da biste ih protresli i olabavili prljavštinu. To može ukloniti prašinu koju usisavanje može propustiti i eliminirati potencijalne alergene.

2. Usisavajte svaki tjedan: Pokušajte usisavati tepihe barem jednom tjedno. To činite češće za tepihe u prostorima s velikim prometom poput hodnika i dnevnih soba.

3. Perite ih jednom mjesečno: Tepihe koji se mogu prati u perilici rublja stavite u perilicu rublja barem jednom mjesečno na 40°C ili više da biste uklonili bakterije i ukorijenjenu prljavštinu.

4. Uklonite mrlje: Nakon što se pojavi mrlja, odmah je uklonite. To učinite upijanjem prolivene tekućine čistom krpom i blagim deterdžentom. Izbjegavajte trljanje jer može gurnuti mrlju dublje u vlakna.

5. Temeljito osušite tepihe da biste izbjegli plijesan: Uvijek ostavite tepihe da se potpuno osuše nakon pranja da biste spriječili plijesan i neugodne mirise. Sušenje na zraku je najbolje, ali možete sušiti u sušilici rublja na niskoj temperaturi ako je prikladno nakon što provjerite etiketu.