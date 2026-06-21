Ovih pet stvari u vašem domu mogu uzrokovati neugodne mirise: Evo kako ih se riješiti
Iako redovito čistimo svoj dom i trudimo se održavati svježinu, neugodni mirisi se ponekad ipak pojave, i to bez jasnog razloga. Često nisu krive očite stvari poput smeća ili prljavog posuđa, već predmeti i površine koje lako zanemarimo. Upravo te "skrivene" zone u kući mogu zadržavati vlagu, bakterije i neugodne mirise, čak i u naizgled besprijekorno čistom prostoru.
Jedan profesionalni čistač podijelio je da postoji pet stvari u vašem domu koje mogu uzrokovati smrad ako ih ne održavate pod kontrolom. Doctor Dust Cleaning često na Instagramu dijeli svoje savjete sa svojih 40 tisuća pratitelja. U jednom od svojih najnovijih videozapisa podijelio je pet stvari za koje uvijek morate paziti da su čiste da biste imali svjež miris u domu, a mnogi su korisnici bili oduševljeni njegovim savjetima, piše Daily Express.
2. Odvodi/sudoper: Na drugom mjestu popisa našli su se odvodi i sudoper. Stručnjak je preporučio dodavanje sode bikarbone i octa da biste odčepili odvod. "Ostavite ih da odstoje oko 10-15 minuta, a zatim isperite kipućom vodom", savjetovao je. Njegov dodatni profesionalni savjet je koristiti sredstvo za odmašćivanje sudopera nakon što završite, kao i čistač na paru za dezinfekciju sudopera.
3. Filter perilice posuđa: Sljedeće na redu je filter perilice posuđa za koji je čistač rekao da može promijeniti miris u vašem domu. "Samo zato što izgleda čisto ne znači da zaista jest. Uvijek bih preporučio čišćenje perilice posuđa svaka dva do tri mjeseca", rekao je profesionalac.
4. Posteljina: "Posteljinu treba redovito prati. Ako to ne radite, može početi jako neugodno mirisati, osobito ako imate kućne ljubimce", upozorio je. Preporučio je pranje svakih tjedan do dva da bi se izbjegli bilo kakvi neugodni mirisi.
5. Mekani namještaj i tkanine: Na kraju je čistač savjetovao da se mekani dijelovi namještaja i tkanine očiste parnim čistačem jer ih to duže održava svježima. Također je preporučio korištenje valjka za uklanjanje dlačica prije parenja da bi rezultat bio još bolji.