Suđe vam je prljavo nakon pranja u perilici? Očistite ju uz samo dva sastojka iz kuhinje

Iako perilica posuđa uvelike olakšava svakodnevno čišćenje kuhinje, mnogi ponekad primijete da posuđe nakon pranja i dalje ostaje prljavo, ljepljivo ili prekriveno mrljama. To može biti iznimno frustrirajuće, posebno kada se oslanjamo na uređaj da obavi sav posao umjesto nas. Ako živite u području s tvrdom vodom, i to može biti pravi problem. Minerali poput kalcija i magnezija mogu se s vremenom nakupljati unutar uređaja, smanjujući učinkovitost i potencijalno skraćujući njihov vijek trajanja.

"Iako je malo vjerojatno da će uzrokovati neposredne probleme, dugoročno zanemarivanje toga je ono u čemu ljudi griješe jer će te mineralne naslage na kraju smanjiti učinkovitost uređaja koji se oslanjaju na vodu ili je koriste", objasnio je Michael White, stručnjak za uređaje u tvrtki Marks Electrical. Tvrda voda može uzrokovati probleme unutar perilica posuđa, posebno kada se mineralne naslage počnu lijepiti za unutarnje komponente poput filtera i prskalica. Kako se naslage povećaju, tada mogu utjecati na to koliko se ravnomjerno voda raspršuje tijekom ciklusa, piše Express.co.uk.

"To je često razlog zašto stakleno posuđe i suđe nikada ne budu sasvim čisti ili počnu izgledati mutno čak i nakon pranja", rekao je White. Srećom, to se može jednostavno riješiti, a sve što vam treba su dva jeftina, prirodna sastojka. Da biste smanjili nakupljanje minerala, White je predložio čišćenje unutrašnjosti perilice sodom bikarbonom i bijelim octom.

Počnite tako da provjerite je li perilica posuđa prazna i uklonite sve vidljive ostatke, poput ostataka hrane ili bilo čega što blokira filter. U maloj zdjeli pomiješajte oko četiri žlice sode bikarbone (otprilike 70 grama) s dovoljno vode da se formira gusta pasta. Mekom četkom ili spužvom nanesite pastu na unutarnje površine, usredotočujući se na jako zaprljana područja poput prskalica, područja filtera i unutarnjih stijenki.

Ostavite da odstoji 15 do 20 minuta prije nego što uključite perilicu posuđa na najtopliju postavku. Za kraj, možete pokrenuti još jedan vrući ciklus s posudom od 250 mililitara bijelog octa stavljenom na gornju rešetku. Ocat pomaže u ispiranju otopljenih ostataka i neutraliziranju zaostalih mirisa, ostavljajući vaš uređaj svježim i čistim.