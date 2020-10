Stručnjaci otkrili: Ne kupujte rabljeni madrac, ne želite spavati na njemu!

Puno novca možete uštedjeti kupovinom rabljenih stvari, ali ponekad treba uložiti malo više i kupiti nešto iz trgovine što nitko još nije koristio. Jedna od takvih stvari je madrac - vodeći zdravstveni stručnjaci savjetuju da po svaku cijenu izbjegnete kupnju rabljenog, prenosi Best Life.



Prema stručnjacima, dobar madrac ima rok trajanja samo 10 godina - i to pod pretpostavkom da ga je vlasnik rutinski okretao svaka dva mjeseca i nikada nije dopuštao da ga djeca koriste kao trampolin. Ako ste stariji od 40 godina, preporučuje se da ga mijenjate i češće - svakih pet do sedam godina zbog kralježnice.

- Kad se opustite, kralježnica vam se savije, a to može dovesti do nelagode - rekao je David Rapoport, profesor medicine spavanja u bolnici Mount Sinai u New Yorku. Ta nelagoda nažalost može dovesti i do neprospavanih noći i kroničnih bolova u leđima i vratu.



Međutim, to nije jedini razlog da svoj madrac kupite potpuno nov i u uglednoj trgovini. S vremenom se na svim madracima skupljaju grinje, koje se hrane mrtvim stanicama kože i stvaraju nelagodu ljudima koji pate od alergija. - Svaki je madrac 'mjesto zločina' kada ga grinje okupiraju - rekao je Glen Needham, umirovljeni profesor entomologije sa Sveučilišta Ohio.



Ako grinje nisu dovoljno zastrašujuće, vaš bi se rabljeni madrac mogao pojaviti s jednim neželjenim društvom u obliku stjenica. - Jedan od najčešćih načina na koji se stjenice unose u kuću je putem korištenog i odbačenog namještaja - rekao je za Vice Jeff White, direktor za inovacije i tehničke sadržaje tvrtke za zaštitu od štetočina.



Stjenice su sitni insekti koji se hrane vašom krvlju i mogu preživjeti dva do šest mjeseci u uglovima vašeg namještaja bez hranjenja. Osim toga, jako je teško riješiti ih se.

