Stjenice opet dosađuju: Pazite da ih ne unesete u kuću, a evo kako ćete ih se riješiti

Stjenice - sitne male bube i ove godine preplavile su Zagreb, ali i brojne druge dijelove Hrvatske. Kod mnogih često izazivaju iritaciju kože, crvenilo i svrbež, iako oni ne traže ljude da bi ih ugrizle i da bi se nahranile, već laganim sisanjem provjeravaju jesu li na staništu na kojem se mogu prehraniti, kako objašnjavaju u Hrvatskom šumarskom institutu.

To su zapravo mrežasta stjenica platane (Corythucha ciliata) i hrastova mrežasta stjenica (Corythucha arcuata), koje se hrane biljnim sokovima, pa zapravo traže listove platane ili hrasta. One nisu opasne za zdravlje niti ne prenose bolesti, ali mogu biti izrazito dosadne. Još ne postoji način da ih se sustavnije riješi, iako su 2016. i 2017. godine provedeni pokusi suzbijanja stjenica dopuštenim preparatima, pokazale su veliku otpornost na gotovo sve preparate.

Dr. Milan Pernek, znanstveni savjetnik u Šumarskom institutu objašnjava da je to jer se stjenice zavlače ispod lišća pa ne bi pomoglo zaprašivanje odozgo, već bi se trebalo zaprašivati od ispod, gdje gotovo nijedan insekticid nije učinkovit. Iako otkriva da je lani svjedočio eksperimentalnom testiranju insekticida koji se injektira u koru drveta, koji se pokazao uspješan, ali još uvijek je u fazi razvoja.

- Istina, mi smo proveli jedno testiranje injektiranjem insekticida u deblo i rezultati su bili dobri, no taj insekticid nije registriran u Hrvatskoj i da bi sredstvo moglo u primjenu trebalo bi provesti službene pokuse i pokrenuti postupak registracije. Za to bi moglo trebati i nekoliko godina, no još važnije: Trebali bismo imati partnera koji bi bio zainteresiran za to da se proizvod registrira, a takvog partnera zasad nema - kaže Damir Ivačić, vlasnik tvrtke Agrobiotest, koja je provela eksperimentalno testiranje.

Iako bi ovaj insekticid mogao zanimati gradove koje se bore s problemom stjenica i proizvođače insekticida, u ovoj situaciji teško je očekivati da će se nešto proizvesti. Zapravo nije problem sredstva za financiranje projekta, jer se ona mogu dobiti preko europskih fondova, problem je što nije riječ o opasnim bubama. S druge strane, insekticid je opasan za ljude i kućne ljubimce, ali i za druge životinje, pa je zaključak da je bolje ne tretirati stjenice insekticidima. Nećete ih se riješiti, ali možete izazvati alergijsku reakciju kod sebe ili svojih kućnih ljubimaca. Stoga, ako ih planirate tretirati, bolje je koristiti manje opasne insekticide.

- Kad je riječ o bubama koje nam ulaze u dom, jedino što možete je zatvarati prozore, odnosno instalirati što gušću mrežicu protiv insekata na onaj prozor koji držite otvorenim radi zračenja te pripaziti kad unosite stvari s balkona ili terase u kuću, kao i s odjećom koju ste nosili u prirodi - kaže dr. Milan Pernek.

Uvijek vodite računa da ih ne unosite u domove preko stvari koje unosite izvana, poput rublja koje je bilo na sušilu, jastucima s terase ili bilo kojih drugih stvari koje su neko vrijeme bile vani. Prije unošenja stvari obrišite vlažnim maramicama za dezinfekciju, a jastuke i slične predmete ostavite neko vrijeme na direktnom suncu. Stjenice ne vole direktno osunčane prostore, već se radije zadržavaju u sjeni, kako pojašnjavaju stručnjaci.

Ako ste bili u prirodi, svu odjeću ostavite na direktnom suncu ili odmah stavite u perilicu rublja. Također je dobro istuširati se i oprati kosu, jer se stjenice mogu lako zavući i u kosu.

Ako vam se ipak zavuku u kuću, pomoći će vam usisavanje, s naglaskom na tepihe i tkanine trosjeda, te brisanje poda sredstvom za čišćenje. Ako vas pojačano grizu u kući, potrebno je promijeniti posteljinu te usisati madrac. Inače, bube će se početi povlačiti s prvim kišama, a zimi se njihova populacija doslovno prepolovi, jer se zavlače pod koru hrasta ili platane, gdje ih pauci pojedu.

Riješite se dosadnih napasti na prirodan način: