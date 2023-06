Stručnjaci kažu da ne biste trebali grliti svog psa: ‘Postoje i drugi načini iskazivanja ljubavi’

Ako ste vlasnik psa, vrlo ga vjerojatno često obasipate zagrljajima i ljubavlju. Ali jeste li znali da previše maženja vaših ljubimaca može imati negativan učinak na njih? Psiholog Stanley Coren rekao je da se većina pasa zapravo uznemiri kada se osjećaju nepokretno u zagrljaju. Rekao je da je to zato što je primarna obrana šteneta da pobjegne. Vrijedno je zapamtiti da neki zagrljaji mogu biti štetniji od drugih, piše Daily Star.

Stručnjakinja Patricia McConnell rekla je na svom blogu The Other End Of The Leash da njima to baš i nije "zagrljaj". Napisala je: "Da, vaš pas može skočiti u vaše krilo i ljubiti vaše lice, maziti se uz vaš vrat i moliti vas da mu trljate trbuh. Ali to nije 'grljenje'. Prema mom iskustvu, mnogi psi ne uživaju kad im čovjek pomiče jednu ili dvije ruke oko ramena i stiska ih. To je zagrljaj o kojem govorimo."

Autorica Behavior Vets Lauren Novack vjeruje da su psi koji uživaju u zagrljajima 'iznimka'."Kada se psima nešto ne sviđa i kad oni uvijek iznova ljubazno traže prostor bez uspjeha, vjerojatno će svoju komunikaciju eskalirati do režanja ili grizenja. Ne želim da psi budu pod stresom i ne želim da ljudi budu ugrizeni. Za većinu pasa zagrljaji su stresni."

Psiholog Coren je prethodno analizirao 250 fotografija zagrljenih pasa i otkrio da više od 80% fotografija pokazuje stres ili tjeskobu. Otkrio je da se stres može pokazati kada pas spusti uši, zatvori oči ili se okrene od izvora tjeskobe. Psiholog je rekao da postoje bolji načini iskazivanja ljubavi. "Jasna preporuka je da svoje zagrljaje sačuvate za svoje dvonožne članove obitelji. Jasno je da je sa psećeg gledišta bolje ako svoju naklonost prema svom ljubimcu izrazite maženjem, lijepom riječi, a možda i poslasticom." To ne znači da morate potpuno prestati davati naklonost svojim psima. Drugi oblici toga mogu uključivati ​​kvalitetno vrijeme i nježan dodir.

